Casco Antiguo y Canal de Panamá: Los símbolos de la nueva moneda conmemorativa de la Alcaldía

El alcalde del distrito de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi,</a></b> presentó este sábado 25 de abril una moneda conmemorativa de la ciudad que será utilizada como obsequio para invitados internacionales, destacando que fue financiada con recursos propios y no representa gasto público.La moneda incluye imágenes emblemáticas como el Casco Antiguo, el Canal de Panamá y la ciudad moderna, en una propuesta que busca resumir la historia, la identidad y el desarrollo del país en una sola pieza.<i><b>'Quiero mostrarles un pequeño detallito que me inventé para aquellos invitados de afuera que marcan una diferencia, darles un detalle de Panamá',</b></i> expresó el alcalde, al explicar el objetivo del diseño.Mizrachi también subrayó que el proyecto fue desarrollado dentro de la Alcaldía y aclaró que no implicó ningún costo para el Estado ni para el municipio.El alcalde indicó que actualmente el país recibe a invitados internacionales 'bastante importantes', aunque no ofreció mayores detalles, y adelantó que esta moneda formará parte de los recuerdos institucionales que se entregarán durante estas visitas.