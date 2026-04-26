Casco Antiguo y Canal de Panamá: Los símbolos de la nueva moneda conmemorativa de la Alcaldía

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, presentó este sábado 25 de abril una moneda conmemorativa de la ciudad que será utilizada como obsequio para invitados internacionales, destacando que fue financiada con recursos propios y no representa gasto público.

La moneda incluye imágenes emblemáticas como el Casco Antiguo, el Canal de Panamá y la ciudad moderna, en una propuesta que busca resumir la historia, la identidad y el desarrollo del país en una sola pieza.

“Quiero mostrarles un pequeño detallito que me inventé para aquellos invitados de afuera que marcan una diferencia, darles un detalle de Panamá”, expresó el alcalde, al explicar el objetivo del diseño.

Mizrachi también subrayó que el proyecto fue desarrollado dentro de la Alcaldía y aclaró que no implicó ningún costo para el Estado ni para el municipio.

El alcalde indicó que actualmente el país recibe a invitados internacionales “bastante importantes”, aunque no ofreció mayores detalles, y adelantó que esta moneda formará parte de los recuerdos institucionales que se entregarán durante estas visitas.