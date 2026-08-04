Mayer Mizrachi evalúa suspensiones a policías municipales tras altercado en la Alcaldía

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, calificó como “lamentables” los enfrentamientos registrados el lunes 3 de agosto entre exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá y unidades de la Policía Municipal, y adelantó que evaluará posibles suspensiones dentro del cuerpo de seguridad tras concluir las investigaciones internas. En declaraciones difundidas por Telemetro Reporta, Mizrachi reconoció que la actuación de la Policía Municipal no respondió al modelo de intervención que espera de esa institución. “También lamento que la actuación de la Policía Municipal no fue exactamente la que yo espero de una policía que es disuadir”, afirmó. El alcalde explicó que está a la espera del informe que elaboran las Casas de Paz sobre lo ocurrido para determinar las responsabilidades y definir las medidas disciplinarias correspondientes. “Estoy esperando que terminen los actos correctivos que están haciendo las Casas de Paz para tener un informe completo de lo ocurrido y valorar las correcciones dentro de la Policía Municipal, e incluso considerar las suspensiones que sean necesarias”, señaló. Mizrachi sostuvo que la prioridad de la Policía Municipal debe ser prevenir que los conflictos escalen y garantizar tanto el orden público como un trato respetuoso hacia los ciudadanos.

Defiende el pago de la prima de antigüedad

El alcalde reiteró que la administración municipal continúa atendiendo el pago de la prima de antigüedad, una obligación que, según indicó, se arrastra desde 2014. “El día de ayer se acercaron ciudadanos como han venido acercándose a lo largo de muchos meses para atenderlos en temas de prima de antigüedad. La Alcaldía de Panamá está haciéndole frente a primas de antigüedad desde 2014 que no se pagaban”, manifestó. Añadió que en lo que va del año se han desembolsado más de 1.2 millones de dólares para este concepto y aseguró que los pagos continúan conforme avanza la revisión de cada expediente. “Cada uno se le está cumpliendo el debido proceso y a la hora de la hora se les ha pagado ya más de 1.2 millones de dólares en lo que va del año a estos funcionarios”, afirmó. Asimismo, informó que el presupuesto municipal de 2027 contempla más de 2 millones de dólares para continuar cubriendo estas obligaciones una vez concluyan los trámites administrativos.

Señala motivaciones políticas

Durante sus declaraciones, Mizrachi sostuvo que algunas personas han provocado altercados de forma reiterada y atribuyó estas acciones a intereses políticos. “Lamentablemente hay ciertas personas que han sido reincidentes en provocar, quizás por motivaciones políticas, altercados y disrupciones al orden”, expresó. No obstante, insistió en que la Alcaldía mantendrá abiertos los canales de atención para todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política.

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