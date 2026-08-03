Prima de antigüedad desata protestas y enfrentamientos en la Alcaldía de Panamá

Exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá protagonizaron este lunes 3 de agosto una protesta en los predios del Municipio para exigir el pago de prestaciones laborales pendientes, principalmente la prima de antigüedad y vacaciones acumuladas.

La manifestación escaló en tensión cuando se registraron forcejeos con miembros del Cuerpo de Vigilancia Municipal, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los manifestantes.

Durante el altercado, algunos de los participantes terminaron en el suelo mientras intentaban ingresar a las instalaciones municipales. En medio del enfrentamiento también se escucharon consignas y gritos de “corrupción” dirigidos contra las autoridades de la Alcaldía.

Los exfuncionarios sostienen que, pese al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que amplió el derecho a la prima de antigüedad para todos los servidores públicos, aún no reciben los pagos que consideran les corresponden.

La semana pasada, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales varias exclusiones contenidas en la Ley 241 de 2021, eliminando las restricciones que impedían a funcionarios de libre nombramiento y remoción acceder a este beneficio. Con esa decisión, el máximo tribunal concluyó que la prima de antigüedad constituye un derecho inherente al trabajo y no puede limitarse por el cargo desempeñado.

En medio de la protesta, varios manifestantes denunciaron que la Alcaldía les informó que quienes devengan salarios superiores a 2,000 dólares no recibirían el pago de la prima de antigüedad debido a la falta de recursos económicos, situación que incrementó el descontento.

Por su parte, la Alcaldía de Panamá informó que actualmente mantiene más de 3,250 solicitudes relacionadas con el pago de la prima de antigüedad correspondientes a más de 5,000 exfuncionarios. La institución aseguró que los desembolsos se realizarán de forma progresiva, conforme exista disponibilidad presupuestaria.

Las manifestaciones provocaron la paralización temporal de la atención presencial en la sede municipal mientras las autoridades controlaban la situación. Hasta el momento, la Alcaldía no ha informado sobre personas detenidas o lesionadas durante los incidentes.