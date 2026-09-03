Feria de Empleo 2.0 en septiembre: así puedes registrarte y obtener tu código QR

La Alcaldía de Panamá realizará el próximo martes 15 de septiembre una nueva edición de la Feria de Empleo 2.0, en el Centro de Convenciones Atlapa, con una modalidad que busca reducir las largas filas y facilitar el contacto entre quienes buscan trabajo y las empresas.

Juan David Guardia, jefe de la Oficina Comercial de la Alcaldía de Panamá, explicó en una entrevista con Telemetro Reporta que la feria utilizará la plataforma Empleo 2.0, a través de la cual los interesados podrán registrarse, conocer las vacantes disponibles y conectar directamente con los empleadores.

Una de las principales novedades de esta edición será la participación de empresas del interior del país con alcance nacional. Guardia explicó que esta incorporación responde a las solicitudes recibidas de personas y empresas de distintas provincias interesadas en participar. Además, la iniciativa tendrá alcance nacional durante toda la semana, por lo que también se podrá participar de manera virtual.