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Información útil

Feria de Empleo 2.0 en septiembre: así puedes registrarte y obtener tu código QR

La próxima Feria de Empleo 2.0 será el 15 de septiembre en Atlapa.
La próxima Feria de Empleo 2.0 será el 15 de septiembre en Atlapa. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/09/2026 11:17
La Feria de Empleo 2.0 llegará a Atlapa el próximo 15 de septiembre. La Alcaldía de Panamá explicó cómo participar y registrarse.

La Alcaldía de Panamá realizará el próximo martes 15 de septiembre una nueva edición de la Feria de Empleo 2.0, en el Centro de Convenciones Atlapa, con una modalidad que busca reducir las largas filas y facilitar el contacto entre quienes buscan trabajo y las empresas.

Juan David Guardia, jefe de la Oficina Comercial de la Alcaldía de Panamá, explicó en una entrevista con Telemetro Reporta que la feria utilizará la plataforma Empleo 2.0, a través de la cual los interesados podrán registrarse, conocer las vacantes disponibles y conectar directamente con los empleadores.

Una de las principales novedades de esta edición será la participación de empresas del interior del país con alcance nacional. Guardia explicó que esta incorporación responde a las solicitudes recibidas de personas y empresas de distintas provincias interesadas en participar. Además, la iniciativa tendrá alcance nacional durante toda la semana, por lo que también se podrá participar de manera virtual.

Así puedes registrarte en la Feria de Empleo 2.0 y obtener tu código QR

Para registrarse, los interesados deben ingresar a vacantes.mupa.gob.pa y completar un formulario con sus datos personales y laborales. La información permitirá generar una hoja de vida homologada, con un formato uniforme para las empresas participantes.

Una vez completado el registro, el sistema permitirá obtener un código QR, que será utilizado para agilizar el ingreso y facilitar a las empresas el acceso al perfil y la información del candidato.

Las personas que participen de manera presencial deberán verificar la tanda de ingreso asignada y acudir a Atlapa en la fecha y horario correspondientes, presentando su código QR.

La Alcaldía recomienda realizar el registro con anticipación a través de la plataforma oficial para conocer las vacantes y completar el proceso antes de la feria.

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