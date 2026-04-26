Parkea PTY: la app que controlará los costos de estacionamientos en El Chorrillo

La Alcaldía de Panamá implementó la aplicación “Parkea PTY”, una herramienta digital que permitirá a los usuarios gestionar y pagar el uso de estacionamientos de forma rápida y sencilla desde sus teléfonos móviles ubicados frente a El Chorrillo.

Para utilizar la plataforma, los conductores deben descargar la app en dispositivos Android o iPhone e iniciar sesión con su correo electrónico, número de celular o mediante sus cuentas de Google o Apple. En caso de registrarse con correo, el sistema solicitará un código de verificación enviado a la bandeja de entrada.

Una vez dentro de la aplicación, el usuario debe seleccionar la opción “Escanear QR” y capturar el código disponible en el estacionamiento. Luego, deberá ingresar la placa del vehículo, elegir el tipo de automóvil y, si lo desea, asignarle un nombre.

Posteriormente, el usuario selecciona el tiempo que permanecerá estacionado y el método de pago, que puede realizarse a través de Yappy o tarjeta de crédito (Visa o Mastercard). Tras confirmar la transacción, el sistema activa el estacionamiento de manera digital y muestra la validación en pantalla.