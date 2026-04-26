  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Tienda del Pueblo del IMA en Las Tablas: horario y detalles de atención

La tienda del IMA en Las Tablas atenderá en horario matutino
La tienda del IMA en Las Tablas atenderá en horario matutino IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/04/2026 15:42
El IMA inauguró una nueva tienda en Las Tablas, que operará en horario matutino para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró el pasado viernes 24 de abril una nueva Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Las Tablas, provincia de Los Santos, con el objetivo de acercar productos del productor al consumidor a precios accesibles.

La apertura se realizó junto al director general del IMA, Nilo Murillo, como parte de la expansión de esta red de abastecimiento. Se trata de la tienda número 13 a nivel nacional y la segunda en la provincia de Los Santos.

La nueva instalación, ubicada junto a la terminal de transporte de Las Tablas, cuenta con infraestructura moderna y climatizada, con capacidad para atender a más de 1,500 personas por día, beneficiando a unas 40 mil familias de la zona con productos a precios justos.

En cuanto a su funcionamiento, la Tienda del Pueblo operará de martes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., facilitando el acceso a alimentos de primera necesidad en horas de la mañana.

Durante el acto, el mandatario destacó que este tipo de iniciativas forman parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para reactivar la economía, junto con inversiones en obras públicas que superan los B/.159 millones en la provincia de Los Santos, generando empleo e impacto directo en las comunidades.

VIDEOS
Lo Nuevo