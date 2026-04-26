Tienda del Pueblo del IMA en Las Tablas: horario y detalles de atención

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, inauguró el pasado viernes 24 de abril una nueva Tienda del Pueblo del <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> en Las Tablas, provincia de Los Santos, con el objetivo de acercar productos del productor al consumidor a precios accesibles.La apertura se realizó junto al director general del IMA, Nilo Murillo, como parte de la expansión de esta red de abastecimiento. Se trata de la tienda número 13 a nivel nacional y la segunda en la provincia de Los Santos.La nueva instalación, ubicada junto a la terminal de transporte de Las Tablas, cuenta con infraestructura moderna y climatizada, con capacidad para atender a más de 1,500 personas por día, beneficiando a unas 40 mil familias de la zona con productos a precios justos.