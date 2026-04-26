Tienda del Pueblo del IMA en Las Tablas: horario y detalles de atención

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró el pasado viernes 24 de abril una nueva Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Las Tablas, provincia de Los Santos, con el objetivo de acercar productos del productor al consumidor a precios accesibles.

La apertura se realizó junto al director general del IMA, Nilo Murillo, como parte de la expansión de esta red de abastecimiento. Se trata de la tienda número 13 a nivel nacional y la segunda en la provincia de Los Santos.

La nueva instalación, ubicada junto a la terminal de transporte de Las Tablas, cuenta con infraestructura moderna y climatizada, con capacidad para atender a más de 1,500 personas por día, beneficiando a unas 40 mil familias de la zona con productos a precios justos.