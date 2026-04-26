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Economía

Nuevos contratos de trabajo crecieron 25.2%, según Mitradel

Mitradel recalcó que las cifras evidencian una diversificación en las formas de contratación
Mitradel recalcó que las cifras evidencian una diversificación en las formas de contratación Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 26/04/2026 17:33
Los contratos definidos pasaron de 35,604 en 2025 a 46,325 en 2026, un crecimiento de 30.1%

El mercado laboral panameño mostró un repunte significativo en el primer trimestre de 2026, según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Entre enero y marzo se registraron 84,067 nuevos contratos de trabajo, lo que representa un incremento del 25.2% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 67,144 contratos.

“El aumento refleja una dinámica positiva en la generación de empleo formal, con variaciones destacadas en todas las modalidades de contratación”, destacó el Mitradel

Los contratos definidos pasaron de 35,604 en 2025 a 46,325 en 2026, un crecimiento de 30.1%.

En tanto, los contratos indefinidos subieron de 16,737 a 18,598, con una variación de 11.1%.

Por su parte, los contratos por obra determinada registraron un alza de 29.3%, al pasar de 14,803 a 19,144 en el mismo lapso.

Mitradel recalcó que “estas cifras evidencian una diversificación en las formas de contratación, con un peso mayor de los acuerdos definidos y por obra, que concentran la mayor parte del incremento”.

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