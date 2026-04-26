Nuevos contratos de trabajo crecieron 25.2%, según Mitradel

Los contratos definidos pasaron de 35,604 en 2025 a 46,325 en 2026, un crecimiento de 30.1%. En tanto, los contratos indefinidos subieron de 16,737 a 18,598, con una variación de 11.1%. Por su parte, los contratos por obra determinada registraron un alza de 29.3%, al pasar de 14,803 a 19,144 en el mismo lapso. Mitradel recalcó que '<i><b>estas cifras evidencian una diversificación en las formas de contratación, con un peso mayor de los acuerdos definidos y por obra, que concentran la mayor parte del incremento'</b></i>.