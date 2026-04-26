Nuevos contratos de trabajo crecieron 25.2%, según Mitradel

El mercado laboral panameño mostró un repunte significativo en el primer trimestre de 2026, según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Entre enero y marzo se registraron 84,067 nuevos contratos de trabajo, lo que representa un incremento del 25.2% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 67,144 contratos.

“El aumento refleja una dinámica positiva en la generación de empleo formal, con variaciones destacadas en todas las modalidades de contratación”, destacó el Mitradel