Las 5 noticias para cerrar el día en Panamá y el mundo | 26 de abril

La jornada informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por hechos relevantes este domingo 26 de abril, tanto en el ámbito local como internacional. <b>-El presidente de la coalición independiente, Juan Diego Vásquez</b>, aseguró que el artista y activista Rubén Blades mantiene vínculos con el movimiento, aunque no ha descartado una eventual participación política en el futuro.<b>-El Canal de Panamá</b> informó que la planta potabilizadora de Miraflores ya se encuentra operando al 100%, luego de que se resolviera una falla eléctrica que afectó uno de sus equipos clave.<b>-Empresarios panameños reiteraron su llamado a la coherencia </b>en las políticas públicas para alcanzar los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).<b>-El periodista panameño Edwin Pitti, corresponsal de Univision,</b> vivió momentos de tensión mientras cubría la cena de corresponsales en el Washington Hilton, cuando el presidente Donald Trump fue evacuado de emergencia.<b>La panameña Joselyne 'La Pantera' Edwards </b>logró una contundente victoria por decisión unánime ante Norma Dumont en el UFC Vegas 116.