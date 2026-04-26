Las 5 noticias para cerrar el día en Panamá y el mundo | 26 de abril

La jornada informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por hechos relevantes este domingo 26 de abril, tanto en el ámbito local como internacional.

-El presidente de la coalición independiente, Juan Diego Vásquez, aseguró que el artista y activista Rubén Blades mantiene vínculos con el movimiento, aunque no ha descartado una eventual participación política en el futuro.

-El Canal de Panamá informó que la planta potabilizadora de Miraflores ya se encuentra operando al 100%, luego de que se resolviera una falla eléctrica que afectó uno de sus equipos clave.

-Empresarios panameños reiteraron su llamado a la coherencia en las políticas públicas para alcanzar los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

-El periodista panameño Edwin Pitti, corresponsal de Univision, vivió momentos de tensión mientras cubría la cena de corresponsales en el Washington Hilton, cuando el presidente Donald Trump fue evacuado de emergencia.

La panameña Joselyne “La Pantera” Edwards logró una contundente victoria por decisión unánime ante Norma Dumont en el UFC Vegas 116.