Metro de Panamá aclara el nuevo sistema de cobro: así funcionará tu tarjeta

Para resolver las dudas de miles de usuarios respecto a la visualización de su saldo en los validadores, el Metro de Panamá emitió un comunicado a través de sus redes sociales explicando los cambios introducidos en el nuevo modelo de pago. La inquietud principal de los pasajeros surgía al notar que no se mostraba el saldo completo al momento de ingresar a las estaciones. Ante esto, la entidad aclaró que bajo este nuevo sistema, la dinámica de cobro cambió:

Saldo al ingresar: Al validar la tarjeta en los torniquetes de entrada, el sistema solo muestra el saldo disponible registrado al momento.

Cobro al salir: A diferencia del modelo anterior donde la tarifa se debitaba inmediatamente al entrar, ahora el descuento del pasaje se realiza de forma directa al finalizar el trayecto.

Actualización del saldo: El saldo final actualizado y el costo real del viaje activado solo se reflejarán en la pantalla una vez que la persona marque su salida en la estación de destino.

Con esta modificación, el Metro busca ajustar el cobro exacto de la tarifa según el recorrido final realizado por cada usuario.

El Metro de Panamá explica por qué el nuevo sistema da la impresión de un “doble cobro”

El Metro de Panamá emitió una aclaratoria para dar tranquilidad a los usuarios que perciben un cobro duplicado o incoherencias en el saldo de sus tarjetas tras la entrada en vigor del nuevo sistema de pago. La institución precisó que ver un monto distinto al ingresar no implica un error en la cuenta. La cifra que muestra la pantalla al iniciar el recorrido corresponde exclusivamente al saldo disponible antes de procesar el pago actual, el cual se descontará únicamente al marcar la salida. Para garantizar un traslado sin contratiempos durante este periodo de adaptación, el Metro detalló las siguientes pautas de servicio:

Mensaje “Pase adelante”: Debido a la implementación gradual del sistema, algunos validadores mostrarán este texto al ingresar. Esto no interrumpe el viaje y el saldo final se actualizará normalmente al salir.

Reporte de diferencias: Si al terminar el trayecto detectas un cobro incorrecto o una variación no justificada, puedes solicitar una revisión directa en el sistema.

Soporte y atención presencial: Para casos de tarjetas no reconocidas, recargas no reflejadas o reclamos de saldo, la entidad puso a disposición los Centros de Atención Especializada (CAE).