Metro de Panamá aclara el nuevo sistema de cobro: así funcionará tu tarjeta

Para resolver las dudas de miles de usuarios respecto a la visualización de su saldo en los validadores, el Metro de Panamá emitió un comunicado a través de sus redes sociales explicando los cambios introducidos en el nuevo modelo de pago.
La inquietud principal de los pasajeros surgía al notar que no se mostraba el saldo completo al momento de ingresar a las estaciones. Ante esto, la entidad aclaró que bajo este nuevo sistema, la dinámica de cobro cambió:
Con esta modificación, el Metro busca ajustar el cobro exacto de la tarifa según el recorrido final realizado por cada usuario.
El Metro de Panamá emitió una aclaratoria para dar tranquilidad a los usuarios que perciben un cobro duplicado o incoherencias en el saldo de sus tarjetas tras la entrada en vigor del nuevo sistema de pago.
La institución precisó que ver un monto distinto al ingresar no implica un error en la cuenta. La cifra que muestra la pantalla al iniciar el recorrido corresponde exclusivamente al saldo disponible antes de procesar el pago actual, el cual se descontará únicamente al marcar la salida.
Para garantizar un traslado sin contratiempos durante este periodo de adaptación, el Metro detalló las siguientes pautas de servicio:
Los usuarios que requieran asistencia presencial pueden acudir a los CAE ubicados en las estaciones Albrook, 5 de Mayo, Iglesia del Carmen, San Miguelito, San Isidro, Los Andes, Corredor Sur y Nuevo Tocumen.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de @elmetrodepanama
Una publicación compartida de @elmetrodepanama
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros