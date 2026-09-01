Nuevo sistema de pago del transporte público aún genera demoras: SONDA explica qué está pasando

El nuevo sistema de pago implementado en el transporte público de Panamá continúa generando dudas y algunas demoras entre los usuarios. Ante las incidencias registradas en los últimos días, SONDA informó este martes que la plataforma se encuentra actualmente en una etapa de estabilización y que espera completar los ajustes durante los próximos días. El cambio representa una transformación importante en la manera en que los pasajeros pagan sus viajes. El tradicional sistema de Tarjeta Metrobús está siendo sustituido progresivamente por una plataforma digital en la nube basada en la tecnología Account-Based Ticketing (ABT). En términos sencillos, esto significa que la información relacionada con la tarjeta, el saldo y las transacciones ya no depende exclusivamente del plástico que lleva el usuario. Los datos pasan a estar asociados a una cuenta digital dentro del sistema.

SONDA explica por qué se forman filas con los nuevos validadores del transporte

Las demoras registradas con el nuevo sistema de pago del transporte público están relacionadas, en parte, con el primer uso de las tarjetas en los nuevos validadores. En ese primer ingreso, el pasajero debe mantener la tarjeta apoyada sobre el lector hasta que la pantalla muestre una luz verde, proceso que permite vincularla correctamente con la nueva plataforma y que solo debe realizarse una vez. Sin embargo, durante las horas de mayor demanda, este procedimiento puede aumentar el tiempo de acceso y generar filas. SONDA informó que el proyecto contempla la instalación de más de 3,500 nuevos validadores en estaciones del Metro de Panamá, buses de MiBus y Zonas Pagas, además de la migración de más de cuatro millones de saldos. Todo este proceso se está realizando mientras el sistema continúa operando y moviliza diariamente a más de un millón de pasajeros. Otro de los cambios importantes es que ahora el pasaje se cobra al finalizar el viaje, a diferencia del sistema anterior, que descontaba el monto al momento de ingresar. Por esta razón, algunos usuarios podrán ver inicialmente su saldo disponible y el descuento reflejarse posteriormente. SONDA también explicó que, mientras esta función termina de implementarse, algunos pasajeros podrían recibir el mensaje de “pase adelante”. Además, los nuevos validadores sustituyen la señal sonora por una luz verde, que confirma que el acceso fue autorizado. La recomendación es avanzar inmediatamente después de verla para evitar detenerse en los torniquetes y contribuir a la formación de filas.

SONDA asegura que los saldos están protegidos y explica cómo funcionan las recargas

Una de las principales dudas de los usuarios ante las fallas registradas durante la transición al nuevo sistema de pago es qué ocurre con el dinero que tienen disponible en sus tarjetas. SONDA aseguró que los saldos no se han perdido y que los fondos de los pasajeros se encuentran protegidos en la nube. La empresa explicó que, debido a la magnitud de la migración, puede presentarse un retraso temporal en la actualización de la información, por lo que una diferencia entre el saldo esperado y el que aparece en pantalla no significa necesariamente que el dinero haya desaparecido. Con la nueva tecnología, el saldo queda asociado a una cuenta digital vinculada a la tarjeta, reduciendo la dependencia de la información almacenada directamente en el plástico. Esto permitirá que, en caso de pérdida, daño o mal funcionamiento de la tarjeta, el saldo pueda ser recuperado a través del sistema. Otro de los cambios importantes está relacionado con las recargas electrónicas. SONDA informó que los usuarios que agreguen saldo mediante Banca en Línea, cajeros automáticos o Yappy a través de la aplicación A2-20 ya no tendrán que acudir a un tótem para activar la recarga. Ahora, estas operaciones se registran directamente en la plataforma digital, lo que permite utilizar el saldo sin realizar ese paso adicional. Según SONDA, esta modernización busca facilitar el uso del transporte y, al mismo tiempo, preparar el sistema para incorporar nuevas alternativas de pago en el futuro.

SONDA amplía las opciones de pago y mantiene equipos técnicos en la red