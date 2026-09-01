A las 8:30 a.m. del 7 de septiembre, Carrizo comparecerá ante un juez por presunto enriquecimiento

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, deberá comparecer este lunes 7 de septiembre, a las 8:30 a.m. en Plaza Ágora, a una audiencia de acusación dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado.

La diligencia se desarrollará en el Sistema Penal Acusatorio y corresponde a la fase intermedia del proceso, etapa en la que la Fiscalía Superior Anticorrupción presentará formalmente su escrito de acusación y anunciará los elementos probatorios con los que pretende sustentar su teoría del caso.

La defensa de Carrizo también tendrá la oportunidad de presentar y anunciar las pruebas que utilizará para controvertir los señalamientos del Ministerio Público.

¿De qué se acusa a Carrizo?

La investigación se relaciona con un presunto incremento patrimonial de $1.9 millones durante el periodo 2019-2024, cuando Carrizo ejerció como vicepresidente de la República.

El proceso se originó a partir de un informe de la Contraloría General de la República relacionado con las declaraciones juradas de bienes correspondientes a ese periodo.

Según la tesis del Ministerio Público, Carrizo habría registrado ingresos por aproximadamente $7.1 millones durante su gestión como vicepresidente. Al finalizar el mandato, los bienes declarados superaban los $9 millones, diferencia que la Fiscalía considera como un posible enriquecimiento injustificado.

La imputación por este delito fue dictada el 26 de enero de 2026 por la juez de garantías Oris Medina.

Carrizo se mantiene actualmente bajo la medida cautelar de arresto domiciliario y tiene además impedimento de salida del país.

Fiscalía intentó ampliar la investigación

Antes de llegar a la fase intermedia, el Ministerio Público intentó que el proceso fuera declarado como causa compleja para disponer de un plazo mayor de investigación.

La solicitud fue presentada en dos ocasiones, pero ambas fueron rechazadas por los jueces de garantías.

Con el vencimiento del plazo de investigación, la Fiscalía Superior Anticorrupción cerró esa etapa y avanzó hacia la presentación de la acusación.

¿Qué puede ocurrir después de la audiencia?

La audiencia del 7 de septiembre será clave para definir el rumbo del proceso.

Durante la fase intermedia, el juez de garantías revisará la acusación presentada por el Ministerio Público y los elementos probatorios que pretenden llevar las partes a una eventual etapa de juicio.

En esta fase también pueden discutirse aspectos relacionados con la admisibilidad de las pruebas y las posiciones de las partes antes de determinar si el proceso reúne las condiciones para avanzar a juicio oral.

La audiencia, por tanto, no representa una declaración de culpabilidad contra Carrizo. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante las etapas correspondientes del proceso y, de llegar el caso a juicio, por la decisión del tribunal competente.

Mientras tanto, el exvicepresidente continuará bajo arresto domiciliario y con impedimento de salida del país, a la espera de lo que determine el proceso judicial.