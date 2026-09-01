Panamá cae en baloncesto ante Bahamas: ¿Qué sigue en el camino al Mundial?

La selección mayor de baloncesto masculino de Panamá cayó este 31 de agosto por marcador de 100 a 82 frente al conjunto de Bahamas en condición de visitante durante la disputa de la Segunda Ronda del Clasificatorio de las Américas rumbo a la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) 2027.

Este resultado coloca la representación nacional en la necesidad de ajustar su esquema táctico de cara a los próximos 4 compromisos de la eliminatoria internacional para mantener intacta la perspectiva de obtener un cupo al Mundial de baloncesto que tendrá lugar en Catar el próximo año.

En el desarrollo de las acciones disputadas en Bahamas, el equipo local logró imponer un ritmo de juego acelerado y alta efectividad en los tiros de larga distancia durante la segunda mitad del choque, lo que distanció el marcador a favor de los locales.

No obstante, el quinteto panameño contó con una actuación destacada del pívot Eric Romero, quien encabezó la producción ofensiva al aportar 19 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 2 bloqueos, alcanzando un registro de 21 de eficiencia global en su tiempo de participación.

La labor de Romero en la zona pintada ofreció pasajes de solvencia para la escuadra nacional, aunque las pérdidas de balón e imprecisiones en el balance defensivo impidieron reducir la diferencia en el periodo final.

Este tropiezo en suelo bahameño se suma al resultado adverso registrado el pasado 27 de agosto en el arranque de esta fase, fecha en la que Panamá midió fuerzas ante Canadá y cayó por marcador de 86 a 61 en un encuentro disputado en el territorio nacional donde la profundidad del banquillo canadiense marcó la pauta desde los primeros cuartos.

Con estos dos reveses consecutivos en el inicio de la Segunda Ronda, el quinteto patrio acumula el registro obtenido durante la Primera Ronda del Clasificatorio, etapa en la que la selección logró su pase tras finalizar entre las posiciones de vanguardia de su grupo mediante victorias clave ante sus similares de Paraguay y un triunfo definitorio frente a Uruguay que aseguró su presencia entre las 12 mejores naciones del continente en esta instancia.

Paralelo a la dinámica de la competencia, el compromiso contó con la presencia en el recinto deportivo de Nicole Wright-Mitchell, ciudadana panameña y madre del jugador de la NBA Donovan Mitchell, escolta de los Cleveland Cavaliers.

Wright-Mitchell presenció el desarrollo del cotejo desde las gradas y, tras el pitazo final, sostuvo un encuentro con los integrantes de la delegación panameña en el área de camerinos.

Este intercambio institucional permitió brindar un espacio de cercanía y respaldo a los deportistas nacionales, resaltando el vínculo de la comunidad panameña en el exterior con las representaciones deportivas del país en eventos de alcance internacional.

Pese a la posición actual en la tabla del grupo, el calendario de la FIBA otorga margen de maniobra al conjunto patrio, que enfrentará cuatro partidos adicionales distribuidos en dos ventanas de competencia.

La actividad se reanudará el 26 de noviembre cuando Panamá reciba a Puerto Rico en suelo patrio, seguido por el duelo de vuelta contra Bahamas el 29 de noviembre.

La fase clasificatoria culminará en los primeros meses de 2027, con los enfrentamientos en calidad de visitante ante Canadá el 26 de febrero y frente a Puerto Rico el 1 de marzo, fechas en las cuales el plantel buscará capitalizar los juegos restantes para escalar posiciones en la tabla general.

El cuerpo técnico enfocará los entrenamientos de los meses venideros en corregir los desajustes en el retorno defensivo y en la efectividad en la captura de rebotes, aspectos señalados como prioritarios para competir en el máximo nivel continental.

La plantilla nacional mantiene la concentración en el proceso de preparación, confiando en que el ajuste en la rotación y el trabajo táctico acumulado permitan afrontar los compromisos de fin de año con los argumentos necesarios para pelear la clasificación hasta la última jornada.