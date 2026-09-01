Agroferias del IMA este jueves 3 de septiembre: conoce los puntos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 3 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para el jueves 3 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Coclé: Casa local de Jujucal en Piedras Gordas en el distrito de La Pintada.
-Veraguas: Casa comunal de Alto Tovalico en Quebrada de Oro en el distrito de Soná y en la casa comunal de Monjará en el distrito de Calobre.
-Panamá Oeste: Auditorio de Capira en el distrito de Capira.
-Chiriquí: Cancha comunal de Santo Domingo en el distrito de Bugaba.
-Panamá: Parque de Las Madre en Pedregal en el distrito de Panamá.
-Panamá Este: Comunidad La Ocho en Tortí en el distrito de Chepo.
-Los Santos: Cancha municipal de Tonosí en el distrito de Tonosí.
-Comarca Ngäbe Buglé: Cancha de fútbol de Cerro Algodón en Dikeri en el distrito de Muna.
-Herrera: Casa Tacita de Oro en el corregimiento de Parita cabecera.
-Colón: Predios de la junta comunal de Puerto Pilón en el distrito de Colón.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros