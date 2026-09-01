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Agroferias del IMA este jueves 3 de septiembre: conoce los puntos

El IMA anuncia agroferias para este jueves 3 de septiembre en distintos puntos del país
El IMA anuncia agroferias para este jueves 3 de septiembre en distintos puntos del país Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/09/2026 14:07
Este jueves 3 de septiembre, el IMA llevará sus agroferias a diferentes sectores del país desde las 8:00 a.m.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 3 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del jueves 3 de septiembre

Para el jueves 3 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa local de Jujucal en Piedras Gordas en el distrito de La Pintada.

-Veraguas: Casa comunal de Alto Tovalico en Quebrada de Oro en el distrito de Soná y en la casa comunal de Monjará en el distrito de Calobre.

-Panamá Oeste: Auditorio de Capira en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Cancha comunal de Santo Domingo en el distrito de Bugaba.

-Panamá: Parque de Las Madre en Pedregal en el distrito de Panamá.

-Panamá Este: Comunidad La Ocho en Tortí en el distrito de Chepo.

-Los Santos: Cancha municipal de Tonosí en el distrito de Tonosí.

-Comarca Ngäbe Buglé: Cancha de fútbol de Cerro Algodón en Dikeri en el distrito de Muna.

-Herrera: Casa Tacita de Oro en el corregimiento de Parita cabecera.

-Colón: Predios de la junta comunal de Puerto Pilón en el distrito de Colón.

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