Incendio de gran magnitud en almacén de David deja seis comercios afectados

Un incendio de gran magnitud afectó este martes 1 de septiembre al menos seis comercios ubicados en Calle Cuarta, en el centro de David, provincia de Chiriquí, donde los bomberos desplegaron un amplio operativo para evitar que las llamas se extendieran a otros establecimientos. El fuego se inició cerca de las 10:00 a.m. en el almacén Punto Poderoso, dedicado a la venta de electrodomésticos, muebles y mercancía seca. La concentración de productos dentro del establecimiento favoreció la propagación de las llamas. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos procedentes de David, Dolega, Boquete y Alanje. En total, se utilizaron al menos ocho vehículos de extinción para combatir el incendio. De acuerdo con información suministrada por los bomberos, seis comercios resultaron afectados por el siniestro. El almacén donde se originó el fuego fue el establecimiento que sufrió mayores daños.

Bomberos trabajaron para evitar la propagación

Al llegar a la escena, los bomberos encontraron una fuerte concentración de humo dentro del inmueble, por lo que tuvieron que utilizar equipos y herramientas especiales para ingresar y avanzar con las labores de extinción. Las unidades mantuvieron un trabajo defensivo debido a la cercanía entre los establecimientos comerciales de esta zona del centro de David. Durante la emergencia, colaboradores de algunos comercios cercanos intentaron retirar mercancía y otros artículos de sus locales para reducir el riesgo de pérdidas. Las labores de los bomberos se concentraron en controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otros establecimientos ubicados en los alrededores.

Edificio colapsó por la intensidad del fuego

La intensidad del incendio provocó el colapso de parte de la estructura correspondiente al almacén afectado, según reportes desde el lugar. El humo también se extendió por el área comercial, por lo que se recomendó a conductores y peatones evitar las calles cercanas mientras permanecían en operación los vehículos de emergencia. Las autoridades pidieron a la ciudadanía no obstaculizar el paso de los camiones de bomberos y ambulancias y utilizar vías alternas debido al congestionamiento generado por el operativo.

Investigan las causas