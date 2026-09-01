Incendio de gran magnitud en almacén de David deja seis comercios afectados

Un incendio de gran magnitud afectó este martes 1 de septiembre al menos seis comercios ubicados en Calle Cuarta, en el centro de David, provincia de Chiriquí, donde los bomberos desplegaron un amplio operativo para evitar que las llamas se extendieran a otros establecimientos.
El fuego se inició cerca de las 10:00 a.m. en el almacén Punto Poderoso, dedicado a la venta de electrodomésticos, muebles y mercancía seca. La concentración de productos dentro del establecimiento favoreció la propagación de las llamas.
Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos procedentes de David, Dolega, Boquete y Alanje. En total, se utilizaron al menos ocho vehículos de extinción para combatir el incendio.
De acuerdo con información suministrada por los bomberos, seis comercios resultaron afectados por el siniestro. El almacén donde se originó el fuego fue el establecimiento que sufrió mayores daños.
Al llegar a la escena, los bomberos encontraron una fuerte concentración de humo dentro del inmueble, por lo que tuvieron que utilizar equipos y herramientas especiales para ingresar y avanzar con las labores de extinción.
Las unidades mantuvieron un trabajo defensivo debido a la cercanía entre los establecimientos comerciales de esta zona del centro de David.
Durante la emergencia, colaboradores de algunos comercios cercanos intentaron retirar mercancía y otros artículos de sus locales para reducir el riesgo de pérdidas.
Las labores de los bomberos se concentraron en controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otros establecimientos ubicados en los alrededores.
La intensidad del incendio provocó el colapso de parte de la estructura correspondiente al almacén afectado, según reportes desde el lugar.
El humo también se extendió por el área comercial, por lo que se recomendó a conductores y peatones evitar las calles cercanas mientras permanecían en operación los vehículos de emergencia.
Las autoridades pidieron a la ciudadanía no obstaculizar el paso de los camiones de bomberos y ambulancias y utilizar vías alternas debido al congestionamiento generado por el operativo.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas heridas ni se ha establecido la causa del incendio.
Las investigaciones deberán comenzar una vez concluyan completamente las labores de extinción y los organismos correspondientes puedan ingresar de manera segura al inmueble.
Reportes preliminares también señalan que el incendio podría generar un impacto importante para los trabajadores y comercios de la zona. Sin embargo, el alcance total de las pérdidas económicas todavía está por determinarse mediante una evaluación oficial.
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