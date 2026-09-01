Pescado panameño de la Zona Franca Pesquera de Chepo llega a mercados de Europa y Asia

El pescado procesado en Panamá amplía su presencia en los mercados internacionales. A un año del inicio de sus operaciones, la Zona Franca Pesquera del Pacífico, ubicada en Tanara, distrito de Chepo, procesa aproximadamente 300 mil libras semanales de pescado congelado, con destinos comerciales en América, Europa y Asia.

El complejo genera alrededor de 140 empleos y mantiene operaciones comerciales con países como Estados Unidos, España, Nicaragua y Chile, además de otros mercados internacionales.

Durante el Consejo de Gabinete Extraordinario Ampliado, realizado en Tortí, Chepo, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó el impacto que este tipo de proyectos puede generar en las economías locales mediante la creación de empleos y nuevas actividades vinculadas al procesamiento, transporte, logística y exportación.

“Este tipo de proyecto que genera empleos directos e indirectos, muestra cómo una decisión de esta administración puede abrir nuevas actividades alrededor de lo que una región produce: procesamiento, transporte, logística, servicios, exportaciones y empleo”, expresó Moltó.

La Zona Franca Pesquera del Pacífico está integrada por empresas como Corporación Pesquera del Istmo, Biorenewal Rendering y Servicios Francos, dedicadas al procesamiento de productos pesqueros, el aprovechamiento de subproductos y el desarrollo de servicios comerciales.

El gerente administrativo de la zona franca, Edgardo Pérez, explicó que el proyecto está diseñado para facilitar la instalación de empresas vinculadas con la adecuación, procesamiento y transformación de productos destinados posteriormente a su comercialización.

“Nuestras operaciones incluyen el ingreso de materia prima, tanto importada como proveniente del mercado local, para su procesamiento y transformación, con miras a su posterior exportación hacia diferentes mercados internacionales”, señaló Pérez.

Tecnología y sostenibilidad

La actividad productiva también incorpora tecnología y prácticas orientadas a la sostenibilidad. Corporación Pesquera del Istmo cuenta con túneles de congelación de alta tecnología y avanza en la incorporación de paneles solares para aprovechar fuentes renovables de energía.

Por otro lado, Biorenewal Rendering desarrolla un modelo de economía circular a partir de la recolección de residuos generados por plantas procesadoras de pescados y mariscos. Estos desechos son transformados en harina y aceite de pescado, generando nuevos productos con valor comercial y reduciendo el impacto ambiental.

La administradora de la zona franca, Yariela Castillo, resaltó el impacto social de las operaciones y señaló que aproximadamente 70% de la fuerza laboral está conformada por mujeres. También destacó las acciones de responsabilidad social y el apoyo a centros educativos de la comunidad de Tanara.

Proyectan ampliar la zona franca

Como parte de sus planes de crecimiento, la administración proyecta ampliar el complejo en aproximadamente 1.5 hectáreas, con el propósito de atraer nuevas empresas, incrementar su capacidad comercial y generar más oportunidades de empleo.

El proyecto fue autorizado por el Consejo de Gabinete en septiembre de 2025, con una inversión superior a $10.8 millones, destinada al desarrollo de actividades pesqueras y acuícolas con valor agregado, bajo el Régimen Especial de Zonas Francas establecido mediante la Ley 32 de 2011.

Con este tipo de iniciativas, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) busca fortalecer las zonas francas como plataformas para atraer inversión, diversificar las exportaciones, generar empleo y ampliar la participación de Panamá en los mercados internacionales.