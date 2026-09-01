Gabriel Jesús: ‘Mi rodilla ya no es un problema; es el pasado’

El delantero brasileño Gabriel Jesús, que este martes ha firmado como nuevo jugador del Barcelona hasta 2029, aseguró que las lesiones que ha sufrido en la rodilla forman parte del “pasado” y que ya no suponen “un problema” para él.

“Los últimos dos años fueron muy complicados tras la lesión en la rodilla que me dejó casi un año fuera. Aparte de eso, estoy muy bien y me encuentro muy bien físicamente”, afirmó el futbolista de Sao Paulo en su presentación como nuevo jugador azulgrana.

El conjunto catalán ha pagado unos 10 millones de euros más variables al Arsenal inglés para reforzar la posición de delantero centro con este futbolista brasileño de 29 años.

Gabriel Jesús admitió que aceptó bajar “significativamente” su sueldo para cumplir “el sueño” de jugar en el Barcelona, al que también reconoció el “esfuerzo grande” que ha hecho para cerrar su contratación, procedente del Arsenal inglés.

“Ha ido todo muy rápido. He pasado dos años difíciles, pero todos conocen mis cualidades y lo que puedo aportar. Estoy ilusionado de estar en un club tan grande como el Barcelona. Quiero dar las gracias a (el director deportivo, Anderson Luis de Souza) Deco y a (el entrenador, Hansi) Flick por la confianza”, ha señalado.

El brasileño insistió, en múltiples ocasiones, que no cree en las casualidades y que su “fuerte fe en Dios” le impulsó en los malos momentos para seguir “trabajando mucho” en el Arsenal, como ha hecho “siempre”, hasta que hace una semana le comunicaron la posibilidad de fichar por el Barcelona.

Gabriel Jesús explicó que todavía no ha mantenido ninguna charla táctica con Flick, pero remarcó que puede actuar en cualquier posición del frente de ataque: “He jugado el 30 o el 40 % de mi carrera por fuera y empecé mi carrera en la banda. Estoy aquí para ayudar dónde el míster me necesite”.

El atacante señaló que no le molesta que su llegada hay tenido lugar tras el intento frustrado del Barcelona por Julián Álvarez y recordó que hace diez años ya tuvo la oportunidad de recalar en el Camp Nou, pero “la vida” le llevó “por otro camino”.

“Muchas leyendas brasileñas han pasado por aquí y han sido importantes para este gran club. Recuerdo que de niño faltaba al colegio para mirar la ‘Champions’, a Deco y Ronaldinho, que es uno de los más grandes de la historia”, comentó.

Tras perder dos finales de la Liga de Campeones con el Manchester City y el Arsenal, Gabriel Jesús confesó que “sería un sueño” ganar la máxima competición continental como azulgrana, y añadió que el Barça tiene “un equipazo que puede hacer grandes cosas”.

Por último, el nuevo refuerzo azulgrana admitió que, cuando el acuerdo estaba prácticamente cerrado, habló con su compatriota Raphinha, y con sus excompañeros del City Joao Cancelo, Eric García y Rodrigo Hernández, que sólo “dijeron cosas buenas” del club.