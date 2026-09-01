Haakon VIII jura como rey de Noruega sin la reina Mette-Marit a su lado

El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, juró este martes su cargo ante el Parlamento, en su primera gran ceremonia institucional como monarca. Sin embargo, estuvo acompañado por una ausencia destacada: la de su esposa, la reina Mette-Marit, quien tuvo que cancelar su asistencia debido a complicaciones derivadas del trasplante de pulmón al que fue sometida en junio.

La Casa Real noruega informó que la reina deberá permanecer bajo observación mientras continúa su recuperación. Mette-Marit fue sometida al trasplante el pasado 17 de junio como parte del tratamiento de una enfermedad pulmonar incurable.

Haakon, de 53 años, asumió automáticamente el trono el pasado viernes tras la muerte de su padre, Harald V, a los 89 años. Durante la ceremonia, prometió respetar la Constitución y las leyes del país en el ejercicio de sus funciones.

A pesar de la ausencia de la reina, al acto celebrado en el Parlamento noruego, conocido como Storting, asistieron otros miembros de la familia real, entre ellos la reina Sonia, viuda de Harald V; la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. También estuvieron presentes el primer ministro, Jonas Gahr Støre, integrantes del Gobierno y parlamentarios.

El Parlamento guardó además un minuto de silencio en memoria de Harald V, quien reinó en Noruega desde 1991.