Panamá expresa condolencias por fallecimiento del Rey Harald V de Noruega

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de su majestad el Rey Harald V de Noruega, ocurrido recientemente.

En el mensaje oficial, el canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez destacó el legado de servicio, humanidad y unidad que caracterizó al monarca, subrayando además los lazos de amistad y cooperación que unen a Panamá y Noruega.

Martínez-Acha también transmitió buenos deseos al Príncipe Heredero Haakon, quien asume el trono, reafirmando la disposición de Panamá de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales con el Reino de Noruega.

Con este gesto, Panamá se suma a la comunidad internacional en el reconocimiento a la trayectoria de Harald V, considerado un símbolo de estabilidad y cercanía con su pueblo.