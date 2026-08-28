Cierre de vías cerca de La Iglesia del Carmen: conoce el horario y los detalles

El Metro de Panamá informó que este viernes 28 de agosto se realizarán trabajos técnicos nocturnos en la estación Iglesia del Carmen, como parte de labores programadas de izaje de equipos.

Los trabajos comenzarán una vez finalice el servicio comercial del Metro, previsto para las 11:00 p. m., y tendrán una duración aproximada de tres horas.

Debido a estas labores, será necesario realizar el cierre temporal de dos vías colindantes al acceso de la avenida Federico Boyd, a la altura de Félix B. Maduro.

El Metro de Panamá recomendó a los conductores y peatones que transiten por el área hacerlo con precaución y respetar las señales de tránsito durante el desarrollo de los trabajos.

Las autoridades exhortan a los usuarios de la vía a tomar las previsiones necesarias ante el cierre temporal y considerar rutas alternas mientras se desarrollen las labores nocturnas.