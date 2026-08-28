Rueda de negocios de Camchi logra más de 1,800 citas de negocios en su primer día

La XIV Rueda Internacional de Negocios de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (Camchi) 2026 inició con más de 1,800 citas de negocios durante su primer día, una cifra que, según el director de la Rueda de Negocios y vicepresidente del gremio, superó las expectativas de la organización.

“Las cifras de la rueda de negocios de Camchi superaron nuestras expectativas: iniciar con más de 1,800 citas de negocios en el primer día y proyectar más de 5,000 reuniones comerciales en total confirma el éxito de este espacio. Este es el resultado del trabajo en equipo, la visión estratégica de nuestros empresarios y el compromiso inquebrantable de seguir construyendo oportunidades reales de negocios”, afirmó Serracín.

La actividad se desarrolla en el marco del 75.º aniversario de Camchi y reúne delegaciones comerciales procedentes de Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, El Salvador, España, México, Israel, Polonia, Chile, Nicaragua, Rusia y China.

Durante la inauguración, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, destacó el papel de las empresas chiricanas en la economía nacional y la importancia de fortalecer la relación entre el Gobierno y el sector privado.

“Agradecemos a las empresas chiricanas por generar empleo, valor y aportar a la economía nacional. Chiriquí tiene muchísimo que aportar y lo ha demostrado a lo largo de su historia. Buscamos acercar la realidad del gobierno y la del sector privado, porque cuando una empresa crece, toda la región se beneficia y se construye prosperidad”, enfatizó Moltó.

El titular del MICI también señaló que se esperan ventas por más de $20 millones y destacó el volumen de citas comerciales previsto para el encuentro.

“Aquí van a haber más de 5,000 citas de negocios, decenas de empresas compradoras y ofreciendo de la provincia, del sector productor de este país, pero también del sector industrial. Se esperan ventas por más de $20 millones. Aquí se va a generar muchísimo comercio y eso genera empleo, y es lo que el gobierno del presidente José Raúl Mulino está promoviendo”, afirmó Moltó.

La rueda de negocios reúne empresas vinculadas con sectores como agroindustria, alimentos, turismo, logística, tecnología, construcción, manufactura y servicios.

Camchi conecta empresas con mercados internacionales

La presidenta de Camchi, Mavis Polo Cheva, destacó el alcance de la actividad en el marco del 75.º aniversario de la organización y su objetivo de conectar a empresarios locales con mercados internacionales.

“Esta décima cuarta edición representa un hito fundamental para nuestra organización en su 75.º aniversario. Demuestra que Chiriquí no es solo el granero de Panamá, sino un polo logístico y comercial de altura internacional. Estamos conectando a nuestros empresarios locales con el mundo, generando confianza y abriendo mercados que dinamizan el empleo y la prosperidad de toda la región”, señaló.

La plataforma comercial cuenta con una zona de negociaciones B2B, un bazar comercial abierto al público, un espacio educativo y de innovación y un área de capacitaciones.

Foro sobre El Niño

Como parte de la programación, este jueves se desarrolló el foro “El Fenómeno del Niño”, con la participación de Luz Graciela Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), además de representantes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y académicos de la Universidad Zamorano.

La rueda de negocios de Camchi se llevó a cabo los días 26 y 27 de agosto y su inauguración contó con la participación de representantes diplomáticos de China, Polonia y México, así como de autoridades nacionales y provinciales.