‘Hola a todos, adiós’: el mensaje de Glenn Close que preocupa a sus seguidores

La reconocida actriz Glenn Close generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video desde su hogar en Montana, acompañado de un mensaje íntimo y reflexivo que algunos usuarios interpretaron como una posible despedida.
En las imágenes, Close aparece vistiendo una camisa a cuadros que, según explicó, perteneció a su madre, mientras disfruta de la puesta de sol y del paisaje de su residencia. Con un tono sereno, la actriz habló sobre el momento que estaba viviendo y expresó su agradecimiento por poder disfrutar de esa tranquilidad.
“Estoy en casa, calmándome, usando la camisa de mi mamá, dejando que el viento sople a través de mí, mi cabello blanco, viendo la puesta de sol. Me siento bendecida. Hola a todos, adiós”, expresó la actriz en el video.
Precisamente, sus últimas palabras, “hola a todos, adiós”, fueron las que más llamaron la atención de sus seguidores. Algunos usuarios consideraron que el mensaje tenía un tono de despedida y manifestaron su preocupación a través de las redes sociales.
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Una publicación compartida por The Real Glenn Close (@glennclose)
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Close, de 79 años, cuenta con una extensa trayectoria en Hollywood y es reconocida por interpretaciones en producciones como Atracción fatal, Las amistades peligrosas, El mundo según Garp, 101 Dálmatas, Albert Nobbs y La buena esposa.
A lo largo de su carrera, la actriz ha recibido numerosas nominaciones y reconocimientos por su trabajo, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica.
Mientras sus seguidores continúan reaccionando al video, Close mantiene una presencia activa en redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida personal, fotografías y recuerdos de algunos de sus proyectos.
Por ahora, no existe un anuncio oficial de Glenn Close sobre un retiro o una despedida de la actuación. El mensaje, aunque generó inquietud por su tono y por la frase final, también puede entenderse como una reflexión personal de la actriz desde la tranquilidad de su hogar en Montana.
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