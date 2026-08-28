‘Hola a todos, adiós’: el mensaje de Glenn Close que preocupa a sus seguidores

La reconocida actriz Glenn Close generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video desde su hogar en Montana, acompañado de un mensaje íntimo y reflexivo que algunos usuarios interpretaron como una posible despedida.

En las imágenes, Close aparece vistiendo una camisa a cuadros que, según explicó, perteneció a su madre, mientras disfruta de la puesta de sol y del paisaje de su residencia. Con un tono sereno, la actriz habló sobre el momento que estaba viviendo y expresó su agradecimiento por poder disfrutar de esa tranquilidad.

“Estoy en casa, calmándome, usando la camisa de mi mamá, dejando que el viento sople a través de mí, mi cabello blanco, viendo la puesta de sol. Me siento bendecida. Hola a todos, adiós”, expresó la actriz en el video.

Precisamente, sus últimas palabras, “hola a todos, adiós”, fueron las que más llamaron la atención de sus seguidores. Algunos usuarios consideraron que el mensaje tenía un tono de despedida y manifestaron su preocupación a través de las redes sociales.