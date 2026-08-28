Intensa búsqueda de menor de 14 años arrastrado por la corriente en Samaria

Los estamentos de seguridad mantienen este viernes 28 de agosto la búsqueda de un menor, de 14 años, que desapareció la tarde del jueves 27 de agosto, luego de ser arrastrado por la corriente de un río en el sector 4 de Samaria.

Según los primeros informes, el adolescente se encontraba con un grupo de amigos cuando, como parte de un reto, varios decidieron lanzarse al río pese a la fuerte corriente que se registraba en el lugar. El menor no logró salir y fue arrastrado por el agua.

Ante la situación, se activó un operativo de búsqueda y rescate que se ha extendido a diferentes puntos, siguiendo el posible recorrido de la corriente.

Las labores se desarrollan actualmente en el área del puente de Chanis, en Campo Lindbergh, donde los equipos remueven troncos y otros objetos que podrían dificultar la localización del joven.

Las unidades también tienen previsto trasladarse hacia el sector de Costa del Este para continuar con el operativo.

En la búsqueda participan unidades del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Hasta el momento, el menor no ha sido localizado. Las autoridades mantienen activo el operativo mientras avanzan las labores de búsqueda en los distintos puntos establecidos.