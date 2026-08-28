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Cultura

Ivonne Marie Peña presenta ‘Sombras en el Istmo’ en la FIL Panamá 2026

Ivonne Peña muestra su obra ‘Sombras en el Istmo: tras la mente de un asesino en serie’
Ivonne Peña muestra su obra ‘Sombras en el Istmo: tras la mente de un asesino en serie’ Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 28/08/2026 12:56
La jurista expone su obra sobre perfilamiento criminal en Chiriquí, señala fallas del sistema y alista una entrega centrada en el agresor.

La abogada penalista y perfiladora criminal Ivonne Marie Peña presentó en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 la edición impresa de su obra Sombras en el Istmo: tras la mente de un asesino en serie, mientras reveló en primicia la preparación de un segundo volumen enfocado en la mente del agresor.

Este trabajo se desarrolla bajo la línea educativa de su plataforma Legally Amazing World en la red social Instagram, con el propósito de concienciar a la ciudadanía sobre la identificación temprana de patrones delictivos a partir de las desapariciones de mujeres en la provincia de Chiriquí.

A diferencia de su primer trabajo titulado “Cuando la justicia toca tu puerta”, una guía orientativa publicada de forma exclusiva en formato digital para orientar a la ciudadanía en procesos penales ante el Ministerio Público, esta investigación cuenta con una edición física bajo el sello CCR Books.

Durante la presentación del libro, cuyo foco abarca la docencia hacia las víctimas y la detección de señales de riesgo, la autora confirmó que es posible un segundo tomo junto a su editorial y al apoyo de autores como Miguel Esteban.

La secuela estará dedicada a profundizar en el perfil criminológico y psicopatológico.

Origen de la investigación

La gestación de esta obra se fundamenta en las denuncias comunitarias recibidas desde 2020 en su cuenta de Instagram, donde residentes chiricanos solicitaron colaboración para visibilizar las desapariciones en la región, partiendo con la de Verónica Arcia Cerceño en Bugaba hace 14 años.

Ese seguimiento independiente permitió analizar los expedientes judiciales de José Alberto Atencio, un ciudadano de 50 años condenado en 2024, que acumula en sentencias 87 años de prisión tras comprobarse la reiteración de una misma firma, un móvil constante y un período de enfriamiento entre el caso inicial de 2012 y el repunte de agresiones a partir de 2018.

Asimismo, la investigadora expuso la desconexión existente en el aparato judicial panameño, al destacar que las dependencias del Ministerio Público en Chiriquí y Panamá Oeste carecen de un sistema interconectado con la capital para compartir registros de ofensores sexuales o investigaciones abiertas, lo que facilita el desplazamiento de sospechosos sin activar alertas tempranas.

Esta labor de análisis contó con la tutoría y el prólogo del neuropsicólogo y perfilador forense colombiano Belisario Valbuena, consolidando un aporte pedagógico orientado al empoderamiento ciudadano a través de la prevención del delito.

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