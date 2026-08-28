Ivonne Marie Peña presenta ‘Sombras en el Istmo’ en la FIL Panamá 2026

La abogada penalista y perfiladora criminal Ivonne Marie Peña presentó en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 la edición impresa de su obra Sombras en el Istmo: tras la mente de un asesino en serie, mientras reveló en primicia la preparación de un segundo volumen enfocado en la mente del agresor.

Este trabajo se desarrolla bajo la línea educativa de su plataforma Legally Amazing World en la red social Instagram, con el propósito de concienciar a la ciudadanía sobre la identificación temprana de patrones delictivos a partir de las desapariciones de mujeres en la provincia de Chiriquí.

A diferencia de su primer trabajo titulado “Cuando la justicia toca tu puerta”, una guía orientativa publicada de forma exclusiva en formato digital para orientar a la ciudadanía en procesos penales ante el Ministerio Público, esta investigación cuenta con una edición física bajo el sello CCR Books.

Durante la presentación del libro, cuyo foco abarca la docencia hacia las víctimas y la detección de señales de riesgo, la autora confirmó que es posible un segundo tomo junto a su editorial y al apoyo de autores como Miguel Esteban.

La secuela estará dedicada a profundizar en el perfil criminológico y psicopatológico.