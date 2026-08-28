‘De pasión a profesión’: el libro que busca profesionalizar la industria musical

En el marco de la Feria Internacional del Libro, la escritora colombiana y especialista en la industria musical María Isabel De los Ríos presentó “De pasión a profesión, manual de la industria musical”, una obra colaborativa que reúne a más de 30 autores de Iberoamérica para abordar diferentes aspectos del sector musical.

El libro, desarrollado desde el País Vasco, España, busca llenar un vacío de bibliografía especializada en español sobre la industria musical y el music business.

Con alrededor de 800 páginas, aborda temas que van desde la historia de la industria hasta el marketing, el emprendimiento, la construcción de productos musicales y la inteligencia artificial.

“Básicamente la idea o la inspiración de este libro era brindarle a la gente interesada, tanto artistas como profesionales de la industria, bibliografía en español, que tradicionalmente no ha existido”, explicó la autora.

Uno de los capítulos de su autoría está dedicado al producto y marketing musical, donde plantea que los artistas deben comprender que una propuesta musical va más allá de una canción o un disco. Para ella, se trata de construir un proyecto integral que incluya la música, los elementos audiovisuales, la identidad del artista y una estrategia de posicionamiento.

En ese sentido, considera que el talento por sí solo ya no es suficiente para desarrollar una carrera dentro de la industria. “Entonces, es muy importante pensar del producto para adelante, porque hoy en día ya no es suficiente con el talento”, señaló.

La especialista también destacó la importancia de comprender el marketing musical como una estrategia que parte de conocer al público y no de intentar llegar a todas las personas. Según explicó, los proyectos musicales suelen crecer desde nichos específicos hacia audiencias más amplias.