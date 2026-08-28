‘De pasión a profesión’: el libro que busca profesionalizar la industria musical

En el marco de la Feria Internacional del Libro, la escritora colombiana y especialista en la industria musical María Isabel De los Ríos presentó “De pasión a profesión, manual de la industria musical”, una obra colaborativa que reúne a más de 30 autores de Iberoamérica para abordar diferentes aspectos del sector musical.
El libro, desarrollado desde el País Vasco, España, busca llenar un vacío de bibliografía especializada en español sobre la industria musical y el music business.
Con alrededor de 800 páginas, aborda temas que van desde la historia de la industria hasta el marketing, el emprendimiento, la construcción de productos musicales y la inteligencia artificial.
“Básicamente la idea o la inspiración de este libro era brindarle a la gente interesada, tanto artistas como profesionales de la industria, bibliografía en español, que tradicionalmente no ha existido”, explicó la autora.
Uno de los capítulos de su autoría está dedicado al producto y marketing musical, donde plantea que los artistas deben comprender que una propuesta musical va más allá de una canción o un disco. Para ella, se trata de construir un proyecto integral que incluya la música, los elementos audiovisuales, la identidad del artista y una estrategia de posicionamiento.
En ese sentido, considera que el talento por sí solo ya no es suficiente para desarrollar una carrera dentro de la industria. “Entonces, es muy importante pensar del producto para adelante, porque hoy en día ya no es suficiente con el talento”, señaló.
La especialista también destacó la importancia de comprender el marketing musical como una estrategia que parte de conocer al público y no de intentar llegar a todas las personas. Según explicó, los proyectos musicales suelen crecer desde nichos específicos hacia audiencias más amplias.
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el impacto de la inteligencia artificial en la industria musical. La autora reconoció que esta tecnología puede facilitar procesos como la preproducción de canciones y el análisis de datos relacionados con las audiencias.
Sin embargo, mostró reparos ante el uso de la IA para imitar directamente las voces, estilos o creaciones de otros artistas. A su juicio, existe una diferencia entre utilizar la tecnología como herramienta y emplearla para reproducir el trabajo creativo de terceros.
“Eso ya me parece un asalto, un plagio”, afirmó al referirse a la posibilidad de generar canciones imitando la voz y el estilo de artistas reconocidos.
Para la especialista, el desarrollo tecnológico no elimina la importancia del componente humano en la creación artística. De hecho, fue enfática al rechazar la idea de que la inteligencia artificial pueda reemplazar completamente a los artistas.
“El arte es humano”, sostuvo.
La autora también hizo énfasis en la necesidad de que los músicos se preparen para gestionar sus propias carreras, especialmente ante los cambios que ha experimentado el sector y el crecimiento de las plataformas digitales.
Aseguró que los artistas actuales necesitan desarrollar conocimientos que van más allá de la creación musical, incluyendo aspectos relacionados con el emprendimiento, el marketing y la gestión de sus proyectos.
“Esto es una carrera. Hay que profesionalizarse”, afirmó.
La publicación busca precisamente servir como una herramienta de consulta para quienes desean comprender cómo funciona la industria musical y encontrar formas más efectivas de integrarse en ella.
El libro, cuya elaboración tomó varios años debido a la participación de más de 30 autores, reúne perspectivas de especialistas de España y Latinoamérica y plantea una mirada amplia sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente el sector.
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