Canal de Panamá cobra una cifra récord: buque paga $5.3 millones por cruzar

Un buque cargado con gas licuado de petróleo (GLP) desembolsó $5.3 millones para asegurar un espacio de tránsito por el Canal de Panamá, en una subasta que estableció un nuevo récord para este tipo de operación.

El millonario pago está relacionado con la necesidad de garantizar el cruce antes de que entren en vigor nuevas restricciones de tránsito en la vía interoceánica, que reducirá progresivamente la cantidad de buques que pueden pasar cada día debido a los bajos niveles de agua.

La administradora designada del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, confirmó que los $5.3 millones corresponden al monto más alto pagado hasta ahora en una subasta de tránsito.

Según Bloomberg, la empresa surcoreana SK Gas Ltd. habría realizado el pago para que el buque G. Spirit pueda cruzar el Canal el 1 de septiembre, justo antes de que comiencen las restricciones.