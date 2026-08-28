Encuentran ballena jorobada muerta en la playa de Cambutal, Tonosí

Una cría de ballena jorobada fue localizada muerta en el sector de Los Buzos, corregimiento de Cambutal, distrito de Tonosí, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a través de una publicación en X.

De acuerdo con la entidad, residentes de la zona reportaron el hallazgo, por lo que personal de MiAmbiente acudió al lugar para realizar la evaluación correspondiente.

Sin embargo, el avanzado estado de descomposición del ejemplar impidió determinar la causa de su muerte.

Durante la inspección realizada por los funcionarios tampoco se evidenció la presencia de redes de pesca en el área, según detalló el Ministerio de Ambiente.

MiAmbiente explicó que, siguiendo los protocolos establecidos y tomando en cuenta que el ejemplar se encontraba en una zona costera concurrida, se procedió con su entierro.

La medida tuvo como objetivo evitar posibles riesgos sanitarios derivados de la descomposición del animal.

El ministerio no estableció una causa específica de muerte debido a las condiciones en las que fue encontrado el cetáceo.

El hallazgo ocurrió en Cambutal, Tonosí, una zona costera de la provincia de Los Santos, donde el reporte fue atendido por las autoridades ambientales tras el aviso de residentes del sector.