Tiburón ballena aparece muerto en playa Veracruz y autoridades toman muestras para análisis

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó este martes 9 de junio que continúa dando seguimiento al caso de un tiburón ballena que fue hallado varado en la playa Veracruz, ubicada en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Según las evaluaciones preliminares realizadas por especialistas, se trata de una hembra de aproximadamente nueve metros de longitud.

El tiburón ballena (Rhincodon typus), considerado el pez más grande del mundo, es una especie de gran importancia para los ecosistemas marinos.

Durante la inspección, las autoridades determinaron que el ejemplar se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Como medida preventiva, se instaló una línea guía para asegurar el cuerpo y evitar que fuera desplazado por las mareas mientras se desarrollan las acciones correspondientes.

La atención del caso ha sido coordinada por la Dirección Regional de MiAmbiente en Panamá Oeste y la Dirección de Costas y Mares, con el apoyo de la Universidad Marítima de Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional, la Alcaldía de Arraiján y miembros de la comunidad.

Además, el Consorcio HPH, encargado de la construcción de la Línea 3 del Metro, colaboró con el suministro de una retroexcavadora para facilitar las labores requeridas en el sitio.

Como parte del protocolo establecido para este tipo de eventos, especialistas realizaron la toma de muestras de tejido que serán sometidas a análisis para determinar las posibles causas de la muerte del animal.

MiAmbiente exhortó a la población a evitar el contacto directo con el ejemplar y mantener las medidas preventivas mientras continúan las investigaciones.

Asimismo, pidió a la ciudadanía reportar cualquier hallazgo similar a través de las redes sociales institucionales o mediante la línea de atención ciudadana 311.

La entidad recordó que, una vez se confirma la muerte de un animal marino de gran tamaño, se debe proceder con su disposición final siguiendo los protocolos establecidos, con el objetivo de proteger la salud pública.