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Información útil

Agroferias del IMA llegan este sábado 29 de agosto: conoce los puntos y horarios

Las jornadas arrancarán desde las 8:00 a.m. y estarán distribuidas en diferentes regiones del país.
Las jornadas arrancarán desde las 8:00 a.m. y estarán distribuidas en diferentes regiones del país. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/08/2026 11:28
El IMA habilitará varios puntos del país este sábado 29 de agosto para ofrecer productos a precios accesibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este sábado 29 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.

El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.

Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.

Agroferias del IMA del sábado 29 de agosto

Para el sábado 29 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Darién: Centro Recreativo Mi Tranquilidad en Metetí en el distrito de Pinogana.

-Coclé: Escuela San Cristóbal en Río Indio en el distrito de Penonomé.

-Comarca Masp Tjër-Di: Comunidad de San San Dusdi en el corregimiento de San San Drury.

-Panamá: Isla La Esmeralda en Balboa en el distrito de Panamá.

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