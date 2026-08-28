Agroferias del IMA llegan este sábado 29 de agosto: conoce los puntos y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este sábado 29 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.
El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.
Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.
Para el sábado 29 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Darién: Centro Recreativo Mi Tranquilidad en Metetí en el distrito de Pinogana.
-Coclé: Escuela San Cristóbal en Río Indio en el distrito de Penonomé.
-Comarca Masp Tjër-Di: Comunidad de San San Dusdi en el corregimiento de San San Drury.
-Panamá: Isla La Esmeralda en Balboa en el distrito de Panamá.
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