¿Dónde habrá agroferias este viernes 28 de agosto? El IMA revela los puntos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este viernes 28 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.
El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.
Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.
Para el viernes 28 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Chiriquí: Cancha comunal de San Lorenzo en el distrito de San Lorenzo.
-Panamá Oeste: Casa comunal de Tres Hermanas en Ciri de Los Sotos en el distrito de Capira.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Pueblo Mesa en Mancreek en el distrito de Jirondai.
-Veraguas: Cancha techada de La Peña en el distrito de Santiago y en la casa local de Campana en el corregimiento de Manuel A. Terreno en el distrito de Las Palmas.
-Coclé: Casa local de La Soledad en La Pava en el distrito de Olá.
-Darién: Junta Comunal de Cucunatí en el distrito de Santa Fe.
-Panamá: Cancha de la cantera de Nuevo Caimitillo en Caimitillo en el distrito de Panamá.
-Bocas del Toro: Frente al Municipio de Almirante (calle principal) en el distrito de Almirante.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros