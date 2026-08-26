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¿Dónde habrá agroferias este viernes 28 de agosto? El IMA revela los puntos

El IMA anuncia agroferias este viernes 28 de agosto en todo el país
El IMA anuncia agroferias este viernes 28 de agosto en todo el país Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/08/2026 14:24
Desde las 8:00 a.m., el IMA realizará agroferias este viernes 28 de agosto en diferentes regiones del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este viernes 28 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.

El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.

Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.

Calendario completo de agroferias del viernes 28 de agosto

Para el viernes 28 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha comunal de San Lorenzo en el distrito de San Lorenzo.

-Panamá Oeste: Casa comunal de Tres Hermanas en Ciri de Los Sotos en el distrito de Capira.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Pueblo Mesa en Mancreek en el distrito de Jirondai.

-Veraguas: Cancha techada de La Peña en el distrito de Santiago y en la casa local de Campana en el corregimiento de Manuel A. Terreno en el distrito de Las Palmas.

-Coclé: Casa local de La Soledad en La Pava en el distrito de Olá.

-Darién: Junta Comunal de Cucunatí en el distrito de Santa Fe.

-Panamá: Cancha de la cantera de Nuevo Caimitillo en Caimitillo en el distrito de Panamá.

-Bocas del Toro: Frente al Municipio de Almirante (calle principal) en el distrito de Almirante.

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