EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 26 de agosto de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 26 de agosto de 2026 el sorteo ordinario de miercolito, correspondiente al número 3079.
Resultados del sorteo del 26 de agosto:
Primer Premio: 2055
Letras: DDBC
Serie: 10
Folio: 9
Segundo Premio: 8210
Tercer Premio: 6161
¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?
El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.
Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.
Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros