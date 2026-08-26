Administración Trump suspende citas de visas de inmigrante y apunta a visas de turismo y negocios

La administración del presidente Donald Trump suspendió las citas para la tramitación de visas de inmigrante en todo el mundo mientras el Departamento de Estado desarrolla una capacitación intensiva para funcionarios consulares.

Con este escenario, el personal recibirá una capacitación para efectuar una mejor evaluación de solicitantes que podrían convertirse en una eventual carga para el sistema de asistencia pública de Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por The Hill, las nuevas directrices del Departamento de Estado se conocen después de que un juez federal bloqueara la semana pasada una política de la administración Trump que había suspendido el procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países, cuyos nacionales eran considerados por el Gobierno como potencialmente dependientes de la asistencia pública estadounidense.

Por su lado, la agencia EFE publicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos planea revocar las visas de turismo y de negocios de quienes hayan solicitado asilo tras llegar al país.

“Estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí permanentemente”, indicaron a EFE fuentes del Departamento de Estado.

Se prevé que esta medida se aplique a quienes consiguieron visas B1 y B2, las que corresponden a viajes de turismo y negocios, entre los años 2016 y 2026, y que hayan solicitado asilo o estén en trámite actualmente.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio, estamos dejando claro que una visa es un privilegio, no un derecho”, aseguró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado a EFE.

Por su lado, un portavoz del Departamento de Estado confirmó a The Hill que a inicios de agosto comenzó una iniciativa de formación global e intensiva dirigida a funcionarios de las embajadas y consulados estadounidenses en diferentes países.

El objetivo, según explicó el funcionario, es garantizar que los solicitantes de visas no tengan probabilidades de convertirse en una “carga pública”, de acuerdo con las leyes y regulaciones estadounidenses.

La capacitación también busca que los funcionarios identifiquen a personas que pudieran depender de beneficios públicos destinados a ciudadanos estadounidenses que cumplen los requisitos para recibirlos.

Como consecuencia de esta iniciativa, las citas para entrevistas de visa y otros servicios consulares serán ajustadas, según las nuevas directrices.

El Departamento de Estado señaló que cuando se produzcan cambios en las citas, las embajadas y consulados estadounidenses comunicarán directamente las modificaciones a los solicitantes.

La medida se suma a una serie de acciones impulsadas por Trump para endurecer las políticas migratorias y reforzar los controles sobre extranjeros que buscan ingresar o permanecer en Estados Unidos.

La administración ha informado que ha revocado más de 175.000 visas de personas que, según las autoridades, habrían incumplido los términos de sus visas al cometer delitos. Sin embargo, estos casos se basaron principalmente en encuentros de los individuos con organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Además, el Gobierno anunció que trabaja en la revocación de visas de corta duración de personas que ingresaron a Estados Unidos con esos documentos y posteriormente solicitaron asilo.

Algunos reportes citados por The Hill señalan que la administración podría tener como objetivo cancelar hasta 200.000 visas.