Estados Unidos revoca más de 600 visas por casos vinculados al turismo de maternidad

El Gobierno del presidente Donald Trump intensificó sus controles migratorios con la creación de un grupo de trabajo destinado a detectar y prevenir el denominado turismo de maternidad en Estados Unidos, una práctica mediante la cual mujeres extranjeras ingresan al país para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos. El Departamento de Estado anunció este miércoles que la iniciativa ya ha permitido revocar más de 600 visas de ciudadanos extranjeros alrededor del mundo, a quienes las autoridades relacionaron con el uso irregular de permisos de no inmigrante. La nueva fuerza especial examinará las actividades y los historiales de viaje de titulares de visas temporales para identificar posibles casos de personas que habrían solicitado ingresar a Estados Unidos como turistas, pese a que su propósito principal era tener un hijo en territorio estadounidense. El Departamento de Estado trabajará con información recopilada por diferentes organismos federales, entre ellos el Departamento de Seguridad Nacional, para detectar patrones de viajes, posibles declaraciones falsas durante las solicitudes y redes dedicadas a facilitar esta práctica. Según la Administración de Trump, el objetivo no se limita a retirar documentos migratorios, sino que también busca desarticular organizaciones que ofrecen paquetes de alojamiento, atención médica y asesoría para que mujeres extranjeras puedan viajar y permanecer en el país hasta el momento del parto.

¿Qué es el turismo de maternidad?

El término se utiliza para describir los viajes realizados con el propósito principal de dar a luz en Estados Unidos y conseguir que el recién nacido obtenga la ciudadanía de ese país. La ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. Sin embargo, las autoridades pueden negar o revocar una visa cuando determinan que un solicitante ocultó o tergiversó el motivo de su viaje. Por tanto, estar embarazada no constituye automáticamente una causa para rechazar una solicitud. El cuestionamiento surge cuando los funcionarios consulares concluyen que la intención principal del desplazamiento es el parto y que esa información no fue declarada durante el trámite migratorio. Desde 2020, las normas consulares permiten negar visas de turismo cuando existen razones para considerar que una solicitante pretende ingresar con ese objetivo. Quienes viajen para recibir un tratamiento médico deben demostrar, además, que cuentan con los recursos necesarios para pagar los gastos correspondientes.

Trump endurece su política migratoria