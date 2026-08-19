IMA realizará agroferias en Panamá este 21 de agosto: requisitos y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este viernes 21 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.
El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.
Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.
Para el viernes 21 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Veraguas: Casa comunal de El Común en Los Valles en el distrito de Cañazas y en el Parque Principal de San Francisco en San Francisco cabecera.
-Coclé: Casa Cultural de Pajonal en el distrito de Penonomé.
-Los Santos: Cancha Comunal de Flores en el distrito de Tonosí.
-Chiriquí: Cancha comuna de Justo Fidel en el distrito de Tolé.
-Panamá Oeste: Casa comunal de Punta Chame en el distrito de Chame.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Barranquilla en el distrito de Jirondai.
-Panamá: Isla de Taboga en el distrito de Taboga.
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