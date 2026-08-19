  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

IMA realizará agroferias en Panamá este 21 de agosto: requisitos y horarios

El IMA realizará agroferias este viernes con productos a precios accesibles.
El IMA realizará agroferias este viernes con productos a precios accesibles. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/08/2026 18:55
Este viernes habrá agroferias del IMA en diferentes regiones del país con productos a precios accesibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este viernes 21 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.

El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.

Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.

Agroferias del IMA del viernes 21 de agosto

Para el viernes 21 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Casa comunal de El Común en Los Valles en el distrito de Cañazas y en el Parque Principal de San Francisco en San Francisco cabecera.

-Coclé: Casa Cultural de Pajonal en el distrito de Penonomé.

-Los Santos: Cancha Comunal de Flores en el distrito de Tonosí.

-Chiriquí: Cancha comuna de Justo Fidel en el distrito de Tolé.

-Panamá Oeste: Casa comunal de Punta Chame en el distrito de Chame.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Barranquilla en el distrito de Jirondai.

-Panamá: Isla de Taboga en el distrito de Taboga.

VIDEOS
Lo Nuevo