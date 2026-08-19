Canciller Martínez-Acha busca fortalecer el SICA durante su visita a El Salvador

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, llegó este miércoles 19 de agosto a El Salvador para una visita oficial en la que uno de los principales objetivos será fortalecer el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y promover una mayor coordinación entre los países de la región.

A su llegada a San Salvador, el canciller panameño fue recibido por el embajador de Panamá en El Salvador, Enrique Duque, dando inicio a una agenda que contempla encuentros con autoridades salvadoreñas y representantes de organismos regionales.

Como parte central de su agenda, Martínez-Acha sostendrá una reunión con la nueva secretaria general del SICA, Lina Ajoy Rojas, cuya sede se encuentra en San Salvador.

Durante el encuentro, Panamá planteará la necesidad de fortalecer la institucionalidad del organismo regional y mejorar los mecanismos de concertación política entre sus Estados miembros.

La Cancillería panameña también adelantó que buscará impulsar nuevamente proyectos conjuntos de desarrollo que permitan a los países centroamericanos responder de manera más efectiva a los desafíos económicos y sociales que enfrenta la región.

La apuesta del Gobierno panameño apunta a una mayor coordinación entre los países miembros del SICA y al fortalecimiento de este mecanismo como espacio para el diálogo y la búsqueda de soluciones comunes.

La reunión con la nueva secretaria general del SICA también permitirá abordar iniciativas de cooperación y desarrollo que involucren a los países de la región.

Panamá considera que una mayor articulación regional puede contribuir a enfrentar de manera más eficiente retos comunes en materia económica, social y política, así como a generar nuevas oportunidades de cooperación.

El encuentro se produce además en un momento de renovación de la conducción de la Secretaría General del organismo, lo que abre espacio para definir prioridades y fortalecer la agenda de integración centroamericana.

Durante su visita, Martínez-Acha también sostendrá una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco.

Ambos cancilleres revisarán temas de la agenda bilateral, entre ellos cooperación, comercio, desarrollo político y social, además de las oportunidades para ampliar los vínculos entre Panamá y El Salvador.

La visita oficial del canciller panameño coincide con la conmemoración de los 117 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y El Salvador.