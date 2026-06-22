Panamá llama a fortalecer el multilateralismo en apertura de la Asamblea de la OEA

El acto se desarrolló en el marco de la conmemoración del <b>Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá</b>, convocado por <b>Bolívar </b>en 1826 con el propósito de reunir a las jóvenes repúblicas americanas y crear un mecanismo permanente de concertación política y defensa colectiva.Durante la ceremonia, el Gobierno panameño resaltó que <b>fue precisamente en el istmo donde Bolívar intentó sentar las bases de una integración regional </b>que permitiera a los nuevos Estados enfrentar unidos los retos de la época y proteger su soberanía frente a amenazas externas.A dos siglos de aquel encuentro, las autoridades consideraron que los principios promovidos por el Libertador mantienen plena vigencia ante desafíos contemporáneos como la defensa de la democracia, la seguridad regional, las crisis humanitarias, el cambio climático y la incertidumbre económica internacional.El canciller sostuvo que <b>estos retos exigen fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación entre los Estados</b>, una premisa que coincide con el espíritu que inspiró el <b>Congreso Anfictiónico</b> hace 200 años.En ese contexto, <b>Panamá </b>aprovechó el inicio de la <b>Semana de Alto Nivel</b> para reafirmar su papel histórico como punto de encuentro entre las naciones del continente. <b>Martínez-Acha </b>destacó la vocación del país como puente para el diálogo político y la construcción de consensos regionales.La conmemoración del <b>Bicentenario</b> coincide este año con la celebración de la <b>56ª Asamblea General de la OEA</b>, uno de los principales foros políticos del hemisferio, que reúne en <b>Panamá</b> a jefes de Estado, cancilleres, ministros y delegaciones de los países miembros para abordar temas vinculados con la gobernabilidad democrática, la seguridad, el desarrollo sostenible y la cooperación regional.