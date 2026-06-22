Panamá llama a fortalecer el multilateralismo en apertura de la Asamblea de la OEA

Panamá inició este lunes la Semana de Alto Nivel que reúne la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con un homenaje al Libertador Simón Bolívar, figura central de la integración latinoamericana y cuya visión continúa siendo evocada dos siglos después ante los desafíos que enfrenta el continente. La ceremonia, celebrada frente al monumento de Bolívar en la capital panameña, estuvo encabezada por el canciller Javier Martínez-Acha, quien depositó una ofrenda floral en honor al prócer y destacó la vigencia de los principios que inspiraron el histórico encuentro de 1826. “Nos congregamos hoy ante la figura inmortal del Libertador Simón Bolívar para rendir homenaje a quien imaginó una América unida mucho antes de que las circunstancias históricas permitieran siquiera concebirla”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores durante su intervención. Martínez-Acha afirmó que Panamá honra no solo la memoria de un personaje fundamental para la independencia de América Latina, sino también una idea que, según señaló, sigue orientando el destino del hemisferio: la cooperación, el diálogo y la solidaridad entre las naciones como pilares de la libertad, la paz y el progreso.

El acto se desarrolló en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Bolívar en 1826 con el propósito de reunir a las jóvenes repúblicas americanas y crear un mecanismo permanente de concertación política y defensa colectiva. Durante la ceremonia, el Gobierno panameño resaltó que fue precisamente en el istmo donde Bolívar intentó sentar las bases de una integración regional que permitiera a los nuevos Estados enfrentar unidos los retos de la época y proteger su soberanía frente a amenazas externas. A dos siglos de aquel encuentro, las autoridades consideraron que los principios promovidos por el Libertador mantienen plena vigencia ante desafíos contemporáneos como la defensa de la democracia, la seguridad regional, las crisis humanitarias, el cambio climático y la incertidumbre económica internacional. El canciller sostuvo que estos retos exigen fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación entre los Estados, una premisa que coincide con el espíritu que inspiró el Congreso Anfictiónico hace 200 años. En ese contexto, Panamá aprovechó el inicio de la Semana de Alto Nivel para reafirmar su papel histórico como punto de encuentro entre las naciones del continente. Martínez-Acha destacó la vocación del país como puente para el diálogo político y la construcción de consensos regionales. La conmemoración del Bicentenario coincide este año con la celebración de la 56ª Asamblea General de la OEA, uno de los principales foros políticos del hemisferio, que reúne en Panamá a jefes de Estado, cancilleres, ministros y delegaciones de los países miembros para abordar temas vinculados con la gobernabilidad democrática, la seguridad, el desarrollo sostenible y la cooperación regional.