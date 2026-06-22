Gustavo Petro llega a Panamá en lo que podría ser su último viaje internacional como presidente de Colombia

La asistencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a los actos de la Semana de Alto Nivel —realizados en el contexto del bicentenario del Congreso Anfictiónico y de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que comenzó este lunes 22 de junio— podría marcar el último viaje al exterior de su mandato, que concluirá el próximo 7 de agosto.

Horas antes de llegar a Panamá, el mandatario colombiano publicó un mensaje en la red social X en el que acusó al virtual ganador de las elecciones presidenciales de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, de haber incurrido en diversas irregularidades durante la votación celebrada el pasado domingo.

“La superioridad de la votación ultraderechista se desmorona porque solo se puede sostener en la trampa; solo el dinero oscuro, con procedencia extranjera, y el constreñimiento laboral darían legitimidad a la próxima presidencia”, escribió Petro. Más adelante, insistió en que el resultado final de las elecciones en Colombia “todavía es endeble”.

Asimismo, hizo un llamado a la calma tras las movilizaciones registradas en Bogotá a raíz de la victoria electoral de De la Espriella. No obstante, en la misma publicación cuestionó que la capital colombiana, pese a contar con una clase media beneficiada por su Gobierno, “decidió recortar la distancia que el progresismo tenía al votar con 300.000 votos más a Abelardo”.

Petro forma parte de la delegación de mandatarios regionales que acompañan al presidente de la República, José Raúl Mulino, en las conmemoraciones del Congreso Anfictiónico de Panamá. Entre los asistentes figuran el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto; y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin. El encuentro busca revivir el espíritu de la reunión convocada por Simón Bolívar hace exactamente 200 años.

“Un saludo profundo al pueblo de Colombia, glorioso, y esperamos que en esta reunión, que tiene que ver con un hecho que hoy es esencial para América Latina, ni más ni menos que la unidad de sus naciones, una idea original de Bolívar y de muchos otros que sigue pendiente (...), pues creo que es el momento de volver a pensar en la unidad de los pueblos de América Latina”, declaró Petro, según declaraciones recogidas por la agencia EFE, poco después de abordar el vehículo que lo trasladó al Palacio Bolívar, sede de la Cancillería y escenario de las sesiones del Congreso Anfictiónico de 1826.

De acuerdo con un análisis publicado por el diario colombiano El Espectador, Gustavo Petro realizó más de 80 giras internacionales como presidente de Colombia entre 2022 y 2026. Esos viajes lo llevaron a una treintena de países distribuidos en cuatro continentes.

La visita a Panamá no solo podría convertirse en la última gira internacional de alto nivel de su administración, sino también en la primera desde que se conocieron los resultados preliminares de las elecciones presidenciales colombianas celebradas el pasado domingo, cuyo preconteo favorece a Abelardo de la Espriella con más de 25 millones de votos contabilizados.