Alerta por calor extremo: sensación térmica llegaría a los 45°C en Panamá por El Niño

La sensación térmica en Panamá podría alcanzar hasta los 45° C en los próximos meses debido al fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño, cuya presencia fue confirmada oficialmente por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Las autoridades meteorológicas advirtieron que, además del aumento de las temperaturas, se espera una disminución significativa de las precipitaciones en gran parte del país, condiciones que podrían afectar especialmente al sector agropecuario y a la disponibilidad de agua.

Luz Graciela de Calzadilla, directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), explicó que las altas temperaturas combinadas con elevados niveles de humedad podrían generar una sensación térmica extrema.

El Instituto de Meteorología también recordó que desde el 12 de mayo de este año Panamá se encuentra bajo una alerta de El Niño, luego de detectarse temperaturas del mar más cálidas de lo normal en el Pacífico ecuatorial y cambios atmosféricos asociados al fenómeno.

Aunque las autoridades aclararon que las lluvias no desaparecerán por completo, sí se prevé una reducción importante de las precipitaciones durante los próximos meses, alterando los patrones climáticos habituales.

La NOAA informó el 11 de junio que El Niño ya está presente y que existía un 63% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que lo convertiría en uno de los eventos más intensos registrados desde 1950.

Ante este escenario, el IMHPA mantiene un monitoreo permanente y ya ha sostenido reuniones con representantes del sector agropecuario para coordinar medidas de mitigación frente a los posibles impactos del fenómeno climático.