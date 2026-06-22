Mulino agradece a Lula la entrega de las históricas actas del Congreso Anfictiónico

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó este lunes durante el inicio de la celebración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico su agradecimiento al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el acto de traspaso de las actas oficiales del Congreso de 1826.

Durante su intervención, Mulino destacó el significado diplomático y simbólico de la entrega de los documentos, considerados parte fundamental de la memoria histórica de América Latina y del proceso integracionista impulsado por el libertador Simón Bolívar.

“A mi amigo, el presidente Lula, la gratitud y el reconocimiento por este desprendimiento, pero también por un paso importante para lograr acercamientos mayores entre nuestros dos países, entre la región y sobre todo la historia que se construyó y se empezó a construir aquí en este mismo salón”, manifestó el mandatario, según Telemetro Reporta.

El acto formó parte de las actividades organizadas por el Gobierno de Panamá para conmemorar los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, celebrado en 1826 por iniciativa de Bolívar con el propósito de promover la unidad y cooperación entre las nuevas repúblicas latinoamericanas.

Mulino resaltó que la devolución de las actas oficiales representa un gesto de amistad y confianza entre Panamá y Brasil, además de contribuir a la preservación y difusión de un legado histórico compartido por la región.

La conmemoración del bicentenario ha reunido a autoridades nacionales e internacionales, historiadores y representantes diplomáticos para reflexionar sobre la vigencia de los ideales de integración que inspiraron el Congreso Anfictiónico y su relevancia para los desafíos actuales de América Latina.