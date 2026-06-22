Sheinbaum evita felicitar a De la Espriella tras elecciones en Colombia

<a href="/tag/-/meta/claudia-sheinbaum">La presidenta de México, Claudia Sheinbaum</a>, afirmó este lunes 22 de junio que <b>su Gobierno esperará el resultado definitivo del escrutinio electoral en Colombia</b> antes de reconocer oficialmente al ganador de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, en las que el candidato ultraderechista <b>Abelardo De la Espriella </b>aparece con una estrecha ventaja sobre el izquierdista Iván Cepeda.Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que los datos divulgados hasta ahora corresponden a resultados preliminares y que, como es tradición diplomática de su país, aguardará la conclusión formal del proceso electoral antes de emitir una felicitación oficial.<i>'Vamos a esperar a que se termine el conteo. Este es un conteo preliminar y, como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo. Vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo'</i>, manifestó.Según los datos divulgados por la Registraduría Nacional de Colombia con el 99,99% de las mesas informadas , De la Espriella, candidato de movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66% de los sufragios.Por su parte, Cepeda, representante del Pacto Histórico y aliado político del presidente Gustavo Petro, alcanzó 12.708.712 votos, correspondientes al 48,70%.La postura de Sheinbaum contrasta con la adoptada por otros mandatarios de la región y del continente, entre ellos el presidente de la República, José Raúl Mulino; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump y el argentino, Javier Milei, quienes se pronunciaron rápidamente sobre el resultado preliminar.La presidenta mexicana ya había expresado la semana pasada su deseo de que en Colombia<i> 'gane el pueblo'</i>, aunque evitó respaldar públicamente a alguno de los candidatos que disputaron la segunda vuelta presidencial.Además de pedir prudencia frente a los resultados, Sheinbaum destacó la importancia de respetar la voluntad expresada por los ciudadanos colombianos y confió en que el proceso concluya de manera transparente y en beneficio de la población.