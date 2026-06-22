Sheinbaum evita felicitar a De la Espriella tras elecciones en Colombia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes 22 de junio que su Gobierno esperará el resultado definitivo del escrutinio electoral en Colombia antes de reconocer oficialmente al ganador de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, en las que el candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella aparece con una estrecha ventaja sobre el izquierdista Iván Cepeda.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que los datos divulgados hasta ahora corresponden a resultados preliminares y que, como es tradición diplomática de su país, aguardará la conclusión formal del proceso electoral antes de emitir una felicitación oficial.

“Vamos a esperar a que se termine el conteo. Este es un conteo preliminar y, como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo. Vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo”, manifestó.

Según los datos divulgados por la Registraduría Nacional de Colombia con el 99,99% de las mesas informadas , De la Espriella, candidato de movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66% de los sufragios.

Por su parte, Cepeda, representante del Pacto Histórico y aliado político del presidente Gustavo Petro, alcanzó 12.708.712 votos, correspondientes al 48,70%.

La postura de Sheinbaum contrasta con la adoptada por otros mandatarios de la región y del continente, entre ellos el presidente de la República, José Raúl Mulino; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump y el argentino, Javier Milei, quienes se pronunciaron rápidamente sobre el resultado preliminar.

La presidenta mexicana ya había expresado la semana pasada su deseo de que en Colombia “gane el pueblo”, aunque evitó respaldar públicamente a alguno de los candidatos que disputaron la segunda vuelta presidencial.

Además de pedir prudencia frente a los resultados, Sheinbaum destacó la importancia de respetar la voluntad expresada por los ciudadanos colombianos y confió en que el proceso concluya de manera transparente y en beneficio de la población.