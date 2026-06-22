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Acodeco revela las tarjetas de crédito con las tasas y anualidades más bajas en Panamá

Acodeco publica comparativo de tasas y anualidades de tarjetas de crédito en Panamá
Acodeco publica comparativo de tasas y anualidades de tarjetas de crédito en Panamá Michal Jarmoluk | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/06/2026 14:04
Un nuevo informe de la Acodeco detalla cuáles son las tarjetas de crédito más económicas del mercado panameño.

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó su segundo informe de mayo de 2026, en el que analiza los costos, tasas de interés y anualidades de tarjetas de crédito y financiamiento en el país.

El estudio detalla una amplia variedad de productos en el mercado, con diferencias en sus costos según el tipo de tarjeta y la entidad emisora, incluyendo segmentos empresariales, corporativos y personales.

En cuanto a las anualidades, el informe identifica opciones con costos de $0.00, así como otras con montos variables según la categoría del producto.

La Acodeco recordó que el estudio está disponible en su sitio web y reiteró la importancia de que los consumidores evalúen cuidadosamente las condiciones antes de adquirir una tarjeta de crédito, promoviendo un uso responsable del financiamiento.

Acodeco revela diferencias en tasas y anualidades de tarjetas por banco

En el desglose por entidades, Citibank, S.A. registra la tasa más baja del mercado con 0% en el segmento Visa o Mastercard Empresarial. Le sigue MMG Bank Corporation con 11% en tarjetas corporativas, mientras que la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L. ofrece 11.50% en tarjetas Visa o Mastercard.

Banco de Occidente, Panamá, presenta una tasa de 12% en tarjetas Platino, seguido de EDIOACC, R.L. con 13% en tarjetas Doradas. En tanto, la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. ofrece 13.50% en tarjetas Visa o Mastercard.

Coopeve, R.L. registra tasas de 15% en tarjetas Clásicas para asociados y 18% para no asociados, mientras que EDIOACC, R.L. mantiene también productos en este rango. Banistmo, S.A. reporta una tasa de 16.50% en tarjetas Oro o Gold.

Por su parte, Mercantil Bank, S.A. y Banco Nacional de Panamá presentan tasas de 18% en distintos productos, mientras que Banco General, S.A. y Global Bank Corporation alcanzan 18.99% en tarjetas como Cash Back Clásica y Esencial o Standard.

En cuanto a las anualidades, el informe destaca que varios segmentos registran costo de B/.0.00, entre ellos las tarjetas Visa o Mastercard Clásica en Banco General, Credicorp Bank, BAC International Bank Inc. y EDIOACC, R.L.; así como la Visa o Mastercard Empresarial en Citibank, BAC International Bank Inc. y Banco Nacional de Panamá.

También aparecen con anualidad de $0.00 las tarjetas Doradas en EDIOACC, Credicorp Bank y Banistmo, así como otras Visa o Mastercard en EDIOACC, Credicorp Bank, Banco General y Global Bank Corporation.

Entre las anualidades más bajas del mercado figuran la Esencial o Standard con $25.00 en Banisi S.A.; Visa o Mastercard con $40 en la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L.; Cash Back Clásica con $50 en Global Bank Corporation; Corporativa con $59 en Credicorp Bank; Oro o Gold con $75 en Banco General, S.A.; y Platino o Platinum con $84 en Davivienda (Panamá).

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