Acodeco revela las tarjetas de crédito con las tasas y anualidades más bajas en Panamá

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó su segundo informe de mayo de 2026, en el que analiza los costos, tasas de interés y anualidades de tarjetas de crédito y financiamiento en el país. El estudio detalla una amplia variedad de productos en el mercado, con diferencias en sus costos según el tipo de tarjeta y la entidad emisora, incluyendo segmentos empresariales, corporativos y personales. En cuanto a las anualidades, el informe identifica opciones con costos de $0.00, así como otras con montos variables según la categoría del producto. La Acodeco recordó que el estudio está disponible en su sitio web y reiteró la importancia de que los consumidores evalúen cuidadosamente las condiciones antes de adquirir una tarjeta de crédito, promoviendo un uso responsable del financiamiento.

Acodeco revela diferencias en tasas y anualidades de tarjetas por banco