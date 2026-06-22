Acodeco revela las tarjetas de crédito con las tasas y anualidades más bajas en Panamá

En el desglose por entidades, Citibank, S.A. registra la tasa más baja del mercado con 0% en el segmento Visa o Mastercard Empresarial. Le sigue MMG Bank Corporation con 11% en tarjetas corporativas, mientras que la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L. ofrece 11.50% en tarjetas Visa o Mastercard.Banco de Occidente, Panamá, presenta una tasa de 12% en tarjetas Platino, seguido de EDIOACC, R.L. con 13% en tarjetas Doradas. En tanto, la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. ofrece 13.50% en tarjetas Visa o Mastercard.Coopeve, R.L. registra tasas de 15% en tarjetas Clásicas para asociados y 18% para no asociados, mientras que EDIOACC, R.L. mantiene también productos en este rango. Banistmo, S.A. reporta una tasa de 16.50% en tarjetas Oro o Gold.Por su parte, Mercantil Bank, S.A. y Banco Nacional de Panamá presentan tasas de 18% en distintos productos, mientras que Banco General, S.A. y Global Bank Corporation alcanzan 18.99% en tarjetas como Cash Back Clásica y Esencial o Standard.En cuanto a las anualidades, el informe destaca que varios segmentos registran costo de B/.0.00, entre ellos las tarjetas Visa o Mastercard Clásica en Banco General, Credicorp Bank, BAC International Bank Inc. y EDIOACC, R.L.; así como la Visa o Mastercard Empresarial en Citibank, BAC International Bank Inc. y Banco Nacional de Panamá.También aparecen con anualidad de $0.00 las tarjetas Doradas en EDIOACC, Credicorp Bank y Banistmo, así como otras Visa o Mastercard en EDIOACC, Credicorp Bank, Banco General y Global Bank Corporation.Entre las anualidades más bajas del mercado figuran la Esencial o Standard con $25.00 en Banisi S.A.; Visa o Mastercard con $40 en la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L.; Cash Back Clásica con $50 en Global Bank Corporation; Corporativa con $59 en Credicorp Bank; Oro o Gold con $75 en Banco General, S.A.; y Platino o Platinum con $84 en Davivienda (Panamá).