Sostenibilidad fiscal: 23 países debaten en Panamá el manejo de la deuda

En un contexto marcado por la incertidumbre económica global, la búsqueda de sostenibilidad fiscal se ha consolidado como la prioridad para América Latina y el Caribe. Con el objetivo de analizar los desafíos de las finanzas públicas, el Segundo Taller Regional de Direcciones de Crédito Público reúne en Panamá a representantes de 23 países, en un encuentro organizado de manera conjunta con CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Durante la apertura del foro, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, destacó que una administración responsable de los compromisos financieros del Estado es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible. Chapman vinculó directamente la eficiencia de la deuda pública con la estabilidad y el crecimiento de los países.

“Gestionar la deuda pública de manera eficiente, prudente y proactiva es hoy, más que nunca, gestionar el futuro de nuestras naciones”, expresó el titular del MEF.

El ministro detalló que la asistencia técnica de organismos multilaterales ha permitido a Panamá implementar reformas para fortalecer el mercado de capitales local. Entre los avances, mencionó la modernización del programa de creadores de mercado, la puesta en marcha del programa rotativo de Notas del Tesoro, la ampliación del programa de Letras del Tesoro y el incremento de participantes en estos mecanismos.

Por su parte, la viceministra de Economía, Eyda Sáiz, resaltó el valor de compartir lecciones aprendidas entre las delegaciones. “Todos enfrentamos retos similares. Estos espacios permiten intercambiar conocimientos, aprender de las experiencias de otros países y evitar errores que ya han sido identificados y superados en otras jurisdicciones”, indicó.

En esa línea, el director de Financiamiento Público del MEF, Julio Marquinez, destacó el impacto positivo de la cooperación técnica de CAF desde el primer taller regional en 2024, apuntando al fortalecimiento del mercado de capitales doméstico como un componente clave para ampliar las opciones de financiamiento y reforzar la estabilidad financiera del país.

A su vez, el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, subrayó que la región enfrenta importantes desafíos económicos que requieren respuestas coordinadas y una cooperación permanente. “Estamos incorporando buenas prácticas que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades institucionales. Este taller reúne a más de 20 países que trabajan de manera integrada para identificar soluciones comunes y mejorar la gestión pública en beneficio de sus ciudadanos”, manifestó.

La agenda técnica del taller abarca perspectivas macroeconómicas, evaluación de riesgos, mecanismos de cobertura financiera, desarrollo de mercados en moneda local, finanzas sostenibles y gestión ante desastres naturales. Asimismo, se evalúa la aplicación de nuevas tecnologías en la administración de obligaciones soberanas, incluyendo la tokenización y la inteligencia artificial.

La representación de la República de Panamá está a cargo de Julio Marquinez y la subdirectora de Financiamiento Público, Ileana Gronchi. Las mesas de trabajo concentran su análisis en las necesidades de financiamiento regionales dentro de un entorno caracterizado por elevadas tasas de interés, volatilidad financiera y limitados espacios fiscales, con la meta de fortalecer la resiliencia económica de la región.