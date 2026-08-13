Operación Panamax, el mensaje que deja EE.UU. sobre el Canal y las bases

Por 11 días Panamá fue escenario de la Operación Panamax, un despliegue militar con fuerzas de 21 países distintos. Helicópteros volaron en formación a través de los cielos panameños, barcos de la guardia costera estadounidense acompañados de la marina mexicana y ecuatoriana practicaron maniobras en Gorgona, adiestradores de perros aconsejaron al personal del Aeropuerto de Tocumen para que el personal de cuatro patas fuera más eficiente en el combate contra la droga. Detrás del espectáculo, queda un compromiso regional que ahora incorpora a Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles, y un mensaje de Estados Unidos sobre sus planes para Panamá y el Canal.

El mensaje de Hegseth

Durante un ejercicio de entramiento en la selva, un periodista preguntó al secretario de Guerra Pete Hegseth sobre los planes para reabrir bases militares en Panamá. “Hemos trabajado con el presidente Mulino y su ministro de Defensa (Seguridad) Ábrego, quienes han sido aliados de nosotros. Ellos saben que tan importante es el Canal de Panamá. Está en su interés asegurarse que ningún actor maligno sea capaz de interferir”, declaró Hegseth, señalando que hay muchas opciones de beneficio mutuo. “Ellos reconocen la importante pieza de terreno que es el Canal de Panamá para el presidente Trump y los Estados Unidos de América. Nosotros vamos a defenderlo y asegurarnos que ningún otro país pueda nunca pueda tenerlo”, sentenció. Hegseth describió al Canal de Panamá como una pieza de terreno clave para los intereses estadounidenses, y reiterando las prioridades que tiene la administración del presidente Donald Trump. “Tenemos un nuevo memorando de entendimiento con Panamá, así que nuestra asociación en el Fuerte Sherman y la Escuela de la Jungla se ha expandido”, destacó Hegseth. “El presidente Trump ha sido claro sobre el Canal de Panamá. Los Estados Unidos de América construyeron ese canal, asegurándolo con la sangre y sudor de muchos estadounidenses. Es una pieza clave de terreno. Tenemos más tropas ahora en asociación con Panamá de las que hemos tenido en mucho tiempo. Nos estamos asociando con Panamá, pero al mismo tiempo asegurando que nuestros intereses sean defendidos aquí”, acotó. Sobre la influencia de China en la región, respondió que los países han mostrado preferir a Estados Unidos como socio y aliado, y apuntó a los nuevos contratos portuarios en ambos lados del Canal de Panamá.

Panamá y su defensa