Operación Panamax, el mensaje que deja EE.UU. sobre el Canal y las bases

Por 11 días Panamá fue escenario de la Operación Panamax, un despliegue militar con fuerzas de 21 países distintos. Helicópteros volaron en formación a través de los cielos panameños, barcos de la guardia costera estadounidense acompañados de la marina mexicana y ecuatoriana practicaron maniobras en Gorgona, adiestradores de perros aconsejaron al personal del Aeropuerto de Tocumen para que el personal de cuatro patas fuera más eficiente en el combate contra la droga.
Detrás del espectáculo, queda un compromiso regional que ahora incorpora a Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles, y un mensaje de Estados Unidos sobre sus planes para Panamá y el Canal.
Durante un ejercicio de entramiento en la selva, un periodista preguntó al secretario de Guerra Pete Hegseth sobre los planes para reabrir bases militares en Panamá.
“Hemos trabajado con el presidente Mulino y su ministro de Defensa (Seguridad) Ábrego, quienes han sido aliados de nosotros. Ellos saben que tan importante es el Canal de Panamá. Está en su interés asegurarse que ningún actor maligno sea capaz de interferir”, declaró Hegseth, señalando que hay muchas opciones de beneficio mutuo. “Ellos reconocen la importante pieza de terreno que es el Canal de Panamá para el presidente Trump y los Estados Unidos de América. Nosotros vamos a defenderlo y asegurarnos que ningún otro país pueda nunca pueda tenerlo”, sentenció.
Hegseth describió al Canal de Panamá como una pieza de terreno clave para los intereses estadounidenses, y reiterando las prioridades que tiene la administración del presidente Donald Trump.
“Tenemos un nuevo memorando de entendimiento con Panamá, así que nuestra asociación en el Fuerte Sherman y la Escuela de la Jungla se ha expandido”, destacó Hegseth. “El presidente Trump ha sido claro sobre el Canal de Panamá. Los Estados Unidos de América construyeron ese canal, asegurándolo con la sangre y sudor de muchos estadounidenses. Es una pieza clave de terreno. Tenemos más tropas ahora en asociación con Panamá de las que hemos tenido en mucho tiempo. Nos estamos asociando con Panamá, pero al mismo tiempo asegurando que nuestros intereses sean defendidos aquí”, acotó.
Sobre la influencia de China en la región, respondió que los países han mostrado preferir a Estados Unidos como socio y aliado, y apuntó a los nuevos contratos portuarios en ambos lados del Canal de Panamá.
El jueves fue el cierre de la Operación Panamax. En el puerto de cruceros de Amador caía un bajareque mañanero. Las autoridades de cada país, incluyendo ministros de Seguridad y al Comandante en Jefe del Comando Sur, se acomodaron en sus asientos para observar un simulacro en el que una pequeña lancha simulando llevar droga era interceptada por un combo de helicópteros y embarcaciones multinacionales, neutralizando sus motores y capturando a los narco actores.
Una operación inmaculada, aprehendiendo a los criminales. Se trata de una maniobra parecida a las realizadas por Estados Unidos en la Operación Lanza del Sur, dirigida a frenar el movimiento de droga en el Caribe venezolano. A diferencia de los simulacros, desde el inicio de Lanza del Sur han muerto más de 200 personas, algo que va alineado con la nueva directiva propuesta por Estados Unidos para la lucha contra carteles, “hacer cosas malas a la gente mala”.
Terminada la demostración, el ministro de Seguridad Frank Ábrego, habló sobre la importancia de la colaboración regional para defender la vía interoceánica.
“La defensa del Canal de Panamá representa una responsabilidad para nuestro país, pero su operación segura, ininterrumpida y neutral tiene una importancia que trasciende nuestra frontera. Por sus aguas circula una arteria estratégica del comercio mundial y por ello fortalecer su seguridad significa también contribuir a la estabilidad regional y hemisférica”, enfatizó. “Reiteramos nuestra voluntad de seguir consolidando estas alianzas, fortaleciendo el intercambio de información, el entrenamiento conjunto y las capacidades necesarias para anticiparnos y responder coordinadamente frente a amenazas convencionales, asimétrica o emergente. Panamax nos deja una enseñanza ningún país puede enfrentar solo amenazas que ya no reconocen fronteras. Nuestra mayor fortaleza está en nuestra capacidad de actuar juntos”, puntualizó.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, no asistió al cierre de la Operación Panamax. En su lugar, se presentó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.
“Para Panamá, la seguridad nacional es una responsabilidad que trascienden las operaciones en el terreno. Significa preservar la estabilidad democrática, proteger nuestros intereses soberanos y fortalecer las capacidades institucionales que permitan garantizar la continuidad del Estado y de la Nación frente a los desafíos de un entorno cada vez más complejo. Ningún país puede afrontar por sí solo amenazas que por su naturaleza trascienden fronteras y afectan la seguridad y la estabilidad regional. Panamá, fiel a su vocación histórica, continuará siendo un país de diálogo, cooperación y encuentro entre las naciones”, expresó el ministro de la Presidencia.
Orillac enumeró tres prioridades estratégicas fundamentales: garantizar la soberanía y proteger los intereses nacionales; fortalecer la toma de decisiones al más alto nivel; y reafirmar la vocación de cooperación de Panamá.
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