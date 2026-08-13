Damaris Young: ‘Entendimos que teníamos que ser justos con el proceso’

Hace un tiempo atrás que el Comité Olímpico de Panamá viene esforzándose para poner a Panamá dentro del panorama mundial deportivo. No ha sido una tarea sencilla, pero se ha demostrado en los últimos años el crecimiento deportivo de muchas disciplinas que ha tenido Panamá. Tan solo por poner un ejemplo, la reciente celebración de los Juegos Suramericanos de la Juventud en nuestro país fue un éxito, tanto a nivel económico, social como deportivo. También los Juegos Centroamericanos y del Caribe, torneo en el que Panamá batió varios récords y sumó un total de ocho medallas de oro, ocho de plata y ocho de bronce para hacer un total de 24 preseas. Algo nunca antes visto en unos juegos de esta magnitud. Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP) estuvo conversando en exclusiva con La Estrella de Panamá sobre estos recientes e importantes hitos para el deporte panameño. Sumado a ello, explicó los próximos retos que tiene como institución el COP. Además algunas de las próximas citas que tendrán los atletas panameños como los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Cifras récords en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

“Estoy feliz, contenta y orgullosa del trabajo que nuestra delegación hizo. No es solamente el hecho de que Panamá consigue mejorar en el medallero. Fuimos el único país del Top-10 que logramos mejorarlo, además son más de 76 años que Panamá no tenía ocho oros. Más del 50% de los deportes obtuvieron medalla...estamos felices y agradecida. Esto es un trabajo en equipo, siempre lo he dicho.

El equipo detrás de los atletas y de sus éxitos

“En el 2023, justamente para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, nosotros incorporamos a un coach de motivación y liderazgo. Nosotros medimos desde el servicio que le damos a las delegaciones, pero también la satisfacción de las delegaciones con el servicio que les damos. Por ejemplo, como fue el nivel de compañerismo y yo creo, con mucha honestidad lo digo y los resultados así lo avalan, han sido sumamente importante. Hoy Panamá es un país en donde nuestros atletas se sienten como un equipo”.

¿Cómo fue el proceso de clasificación de los atletas a los recientes juegos?

“Una de las particularidades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año fue que Panamá escogió su delegación por clasificación. No habían cupos por invitación o relocalización por decisión técnica porque creemos que hay que subir el nivel, el proceso de rendimiento es de selección y por consecuencia hay que hacer que cada vez más nuestros atletas vayan subiendo la vara. El mecanismo para medir eso fueron los resultados deportivos y el mecanismo de clasificación es que ‘tu fuiste, te ganaste plaza y eso quiere decir que competiste y tienes las condiciones’. Eso no ha sido fácil, esa es la realidad”. “No todos los deportes están al mismo nivel de desarrollo. Entonces estas plazas son importantes. También entendimos que teníamos que ser justos con el proceso. Si es para uno, tenemos que aplicarlos para todos. Al final estamos hablando de que Panamá aumentó en casi 70 atletas más que la edición anterior. En conclusión, creo que fue positivo el proceso”.

Panamá apuesta por mejores condiciones deportivas

“Es importante decir algo. Siempre hay oportunidad de mejorar, nunca hay que quedarse conforme, tanto en el deporte como en la vida. Pero eso no quiere decir que no debamos reconocer que el trabajo que se ha estado realizando hoy genera realidades diferentes. Si yo soy un atleta, yo siempre voy a querer más y esa es su tarea. La mía, como dirigentes, es ver como hago para ponerles esas condiciones. Pero si yo miro en el tiempo, en Panamá ya se celebraron unos suramericanos que dejaron un legado para nuestras organizaciones”. “Hoy tenemos deportes que tienen equipamiento de primer nivel. Tenemos recintos deportivos de primer nivel. Evidentemente no en todos los deportes, pero es un proceso. No funciona de la noche a la mañana. Tenemos el programa de Estímulos Deportivos ha pasado de 200 atletas a 500 deportistas. Son muchas las cosas que han venido haciendo para generar esas condiciones. Un programa de red de entrenadores, estamos hablando de más de 60 entrenadores a cargo de nuestros atletas”. “Hay cosas que seguimos midiendo en las encuestas, como si el atleta considera esencial la presencia de su entrenador y si tenía dirección técnica adecuada previa a su participación. Los porcentajes de avance han sido increíbles porque hay un dinero que se destina a subsidiar a una federación nacional que haga esa contratación de ese entrenador y el atleta tenga un plan de entrenamiento, sepa cuales son los objetivos y hay personas que ven el cumplimiento de eso”.

El legado de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

“La evaluación nos dice que por cada dólar invertido, se generó para Panamá 2.99$. La economía de nuestro país se impactó básicamente tres veces de los que invertimos. Eso es algo, desde nuestra perspectiva, es un indicador directo que nos dice cual es impacto que tiene el deporte en la economía del país”. “Además está el legado social y deportivo. Estamos hablando que más de 1500 jóvenes con un promedio de edad de 26 años participaron y eso es algo importante. Panamá puede seguir albergando eventos y ayuda a la economía”. “Trabajamos muy duro para tener oportunidades de esta índole porque entendemos el impacto que tiene. Tuvimos entre cinco y siete panameños que trabajaron aquí y que fueron contratados para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Gente que no tenía, entre comillas, nada que ver con el deporte, profesionales evidentemente, pero no estaban en ámbito. Los Juegos Suramericanos de la Juventud les dieron una experiencia para laburar en otro sitio”.

Siguientes retos del COP