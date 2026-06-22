Economista defiende descuento del Cepanim y plantea alternativa para jubilados

Bustamante explicó que los certificados forman parte del mecanismo adoptado por el Estado para cumplir un fallo de la <a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia</a> que ordenó devolver recursos a miles de beneficiarios. Estos recursos fueron retenidos entre los años 1972-1983.Según indicó, una alternativa habría sido que el Gobierno buscara financiamiento mediante endeudamiento para efectuar el pago inmediato, lo que habría generado presiones sobre las finanzas públicas y los esfuerzos para contener el <a href="/tag/-/meta/deficit-fiscal">déficit fiscal</a>.La otra opción fue emitir certificados con vencimientos escalonados entre 2029 y 2032, permitiendo cumplir con la obligación sin realizar un desembolso inmediato.De acuerdo con las cifras citadas por el economista, el programa involucra aproximadamente <b>$250 millones</b> y beneficia a unas <b>285 mil personas</b>.