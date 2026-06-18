Cepanim: Banco Nacional fija descuentos para quienes decidan negociar antes del vencimiento

La institución explicó que los Cepanim pueden ser negociados anticipadamente mediante la aplicación de una tasa de descuento, la cual varía según el año de vencimiento del certificado. Estas tasas oscilan entre 4.33% y 5.00% anual, de acuerdo con el plazo restante hasta su vencimiento.

El Banco Nacional de Panamá informó a los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) que estos instrumentos cuentan con una fecha de vencimiento definida y que aquellos tenedores que deseen hacerlos efectivos antes del plazo establecido deberán acogerse al proceso de negociación voluntaria dispuesto por la entidad.

Descuentos por negociación anticipada de Cepanim oscilarán entre 15% y 26%

Según la tabla de descuento aplicable, los certificados con vencimiento en 2029 tendrán un descuento total de 15%, correspondiente a un período de tres años y una tasa anual de 5.00%. Para los títulos con vencimiento en 2030, el descuento acumulado será de 20%, equivalente a cuatro años de anticipación.

En el caso de los Cepanim con vencimiento en 2031, se aplicará una tasa anual de 4.60%, lo que representa un descuento total de 23% sobre el valor del certificado. Mientras tanto, los documentos con vencimiento en 2032 estarán sujetos a una tasa anual de 4.33%, alcanzando un descuento total de 26%.

La entidad bancaria señaló que estas condiciones fueron establecidas con base en criterios financieros objetivos y parámetros de mercado, con el objetivo de garantizar un proceso transparente, razonable y equitativo para todos los beneficiarios.

Asimismo, el Banco Nacional destacó que ha reforzado la disponibilidad de centros de negociación a nivel nacional y cuenta con personal especializado para brindar orientación y atención personalizada a quienes deseen acogerse al proceso.

La institución reiteró que la negociación anticipada es completamente voluntaria y que los beneficiarios pueden optar por mantener sus certificados hasta la fecha de vencimiento para recibir el valor total correspondiente.