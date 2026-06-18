Cepanim: Banco Nacional fija descuentos para quienes decidan negociar antes del vencimiento

El <b><a href="/tag/-/meta/banconal-banco-nacional-de-panama">Banco Nacional de Panamá</a></b> informó a los beneficiarios de los <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim)</a></b> que estos instrumentos cuentan con una fecha de vencimiento definida y que aquellos tenedores que deseen hacerlos efectivos antes del plazo establecido deberán acogerse al proceso de negociación voluntaria dispuesto por la entidad.La institución explicó que los Cepanim pueden ser negociados anticipadamente mediante la aplicación de una tasa de descuento, la cual varía según el año de vencimiento del certificado. Estas tasas oscilan entre 4.33% y 5.00% anual, de acuerdo con el plazo restante hasta su vencimiento.