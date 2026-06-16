La encrucijada del Cepanim: Jubilados atrapados en un descuento del 10% para conseguir efectivo

El inicio de la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) en la provincia de Panamá reactivó los reclamos de miles de jubilados, quienes enfrentan un panorama financiero mucho más restrictivo que el registrado hace nueve años con los Cepadem. El movimiento de los beneficiarios, liderado por el dirigente Guillermo Cortés, solicitó de manera formal al presidente de la República, José Raúl Mulino, su intervención para rebajar del 10% al 7% la tasa de descuento aplicada por el Banco Nacional de Panamá (Banconal).

La inconformidad surge al comparar las reglas del juego actuales con las establecidas en 2017. En aquel entonces, la divulgación y diseño del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) estuvo a cargo de Olmedo Arrocha, quien ejercía como director de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y hoy ocupa una silla como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

En 2017, los jubilados contaron con un abanico de opciones de libre mercado para redimir sus documentos. Los certificados servían para cancelar facturas de agua del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), morosidades de aseo, deudas de becas en el Ifarhu, compromisos en el Banco de Desarrollo Agropecuario y abonos en el Banco Hipotecario Nacional. Además, las cadenas de supermercados, cooperativas y almacenes por departamento compitieron de forma abierta por captar los papeles, ofreciendo retenciones comerciales competitivas que oscilaron entre el 3% y el 10%.

El escenario del año 2026 es radicalmente opuesto. Los portadores de los Cepanim no disponen de la facilidad de canje directo en comercios locales ni se habilitó el pago de servicios públicos. La redención anticipada quedó centralizada únicamente en el sistema bancario estatal, de forma específica en siete sucursales de Banconal para la provincia de Panamá.

El proceso de negociación de los Cepanim es estrictamente individual. Debido a que cada certificado cuenta con un valor único —calculado con base en las cuotas reportadas en su momento a la Caja de Seguro Social y los 34 años de intereses acumulados—, los beneficiarios deben acercarse personalmente a las sucursales habilitadas para conocer las condiciones específicas de su trámite y hacer efectiva la transacción.

Esta falta de competencia comercial obliga a los adultos mayores a aceptar una deducción fija del 10% si desean convertir su certificado en dinero en efectivo antes de su vencimiento legal. Quienes decidan no asumir este costo financiero deberán esperar los plazos fijados por el Decreto Ejecutivo Número 19 de mayo de 2026, los cuales determinan que el pago del 100% del valor nominal ocurrirá de manera escalonada entre el 15 de octubre de 2029 y el 15 de octubre de 2032, según el periodo de cotización del beneficiario.

“Si hay una figura parecida al Cepadem, ¿por qué no hacerlo al 7%? Quizás al 5% sería más difícil para las finanzas, pero al 7% se puede hacer, señor presidente”, argumentó Cortés, tras recordar que estos intereses corresponden a una deuda histórica que tardó décadas en reconocerse a través de los tribunales.

Mientras el Ejecutivo evalúa la solicitud de los gremios, el MEF continúa la distribución bajo un esquema estricto de citas previas en las instalaciones de Megapolis Outlets Panamá. La entrega para el resto de las provincias del país está programada para iniciar el próximo lunes 22 de junio.