Cepanim: MEF habilita entrega y negociación de certificados desde el 15 de junio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que este lunes 15 de junio iniciará la entrega de los Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) en la provincia de Panamá.

La distribución se llevará a cabo en Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), ubicado en el piso 4, y estará dirigida inicialmente a los beneficiarios vivos que hayan recibido previamente una cita mediante correo electrónico o llamada telefónica.

La entidad aclaró que únicamente podrán presentarse las personas que cuenten con una fecha y hora asignadas, como parte del proceso organizado para la entrega de los certificados.

Carmen Jaén, coordinadora de Atención del MEF, explicó que una vez concluida esta etapa se dará inicio al proceso para los beneficiarios de personas fallecidas.

El MEF destacó que el programa registra un avance del 69.2 %, con 285,542 personas inscritas. De ese total, 203,294 corresponden a beneficiarios vivos y 82,248 a sobrevivientes de beneficiarios fallecidos.

El MEF informó que la distribución para el resto de las provincias y regiones del país comenzará el próximo 23 de junio.