Cepanim: beneficiarios esperan una rebaja en la tasa aplicada por el Banco Nacional

Así lo manifestó el dirigente de los jubilados, Guillermo Cortés, durante una entrevista en Telemetro Reporta, la cual estaba relacionada con la entrega de los certificados, donde reiteró el llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, para que intervenga ante la gerencia del Banco Nacional y se establezca un porcentaje que considere más justo para los beneficiarios.

Los jubilados y pensionados mantienen su preocupación por la tasa de descuento institucional que aplica el Banco Nacional de Panamá (BNP) al momento de redimir los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), por lo que solicitaron que el porcentaje sea reducido del 10% al 7%.

Cortés recordó que los jubilados esperaron durante décadas por el reconocimiento de estos pagos y reconoció que el mandatario cumplió con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, sostuvo que aún existe inquietud por el descuento que se aplicará al momento de hacer efectivos los certificados.

“Si hay una figura parecida al Cepadem, ¿por qué no hacerlo al 7%? Quizás al 5% sería más difícil para las finanzas, pero al 7% se puede hacer, señor presidente”, expresó el dirigente.

Asimismo, indicó que los jubilados esperan conocer con claridad cuál será el monto final que recibirán al acudir al banco y reiteró que un descuento superior al 7% sería excesivo para quienes han esperado más de 50 años por estos recursos.

El dirigente insistió en que la medida debe contemplar un trato más favorable hacia los adultos mayores y pidió que se cobre “lo menos posible” al momento de redimir los certificados.