Cepanim: beneficiarios esperan una rebaja en la tasa aplicada por el Banco Nacional

Los jubilados y pensionados mantienen su preocupación por la tasa de descuento institucional que aplica el <b><a href="/tag/-/meta/banconal-banco-nacional-de-panama">Banco Nacional de Panamá (BNP)</a></b> al momento de redimir los <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim),</a></b> por lo que solicitaron que el porcentaje sea reducido del 10% al 7%.Así lo manifestó el dirigente de los jubilados,<b><a href="/tag/-/meta/guillermo-cortes"> Guillermo Cortés,</a></b> durante una entrevista en Telemetro Reporta, la cual estaba relacionada con la entrega de los certificados, donde reiteró el llamado al presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino, </a></b>para que intervenga ante la gerencia del Banco Nacional y se establezca un porcentaje que considere más justo para los beneficiarios.