¿Te toca el Cepanim en junio? Esto debes saber si aún no cobraste el Cepadem

A diferencia del CEPADEM, el CEPANIM corresponde al pago de intereses por mora de ese mismo beneficio, una deuda histórica que el Estado busca saldar.
Por
Laura Chang
  • 10/04/2026 17:16
Las autoridades han sido claras: ambos pagos están relacionados, pero no son lo mismo, y es importante conocer en qué situación se encuentra cada beneficiario.

El anuncio del pago del Cepanim a partir de junio de 2026 ha reactivado las dudas entre jubilados, pensionados y sus familiares, especialmente entre quienes aún no han retirado el Cepadem, un beneficio pendiente desde hace años.

¿Qué pasa si no ha retirado el Cepadem?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene habilitado un listado de personas que aún no han retirado su Cepadem, pese a que este pago ya fue emitido en años anteriores.

Esto significa que:

- El dinero no se pierde, pero sigue pendiente de retiro

- Solo podrán cobrar quienes aparezcan en el listado oficial

- El trámite debe completarse antes de avanzar en otros procesos relacionados

El Cepadem corresponde a pagos ya reconocidos por la devolución de la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre 1972 y 1983, pero que en muchos casos no fue cobrada por los beneficiarios o sus herederos.

Cómo verificar si se puede cobrar el Cepadem

Para saber si aún tiene un pago pendiente, las autoridades recomiendan:

- Ingresar al portal del MEF

- Buscar la sección de “Listado de Cepadem

- Descargar el archivo disponible

- Verificar su número de cédula

Si aparece en el listado, deberá:

Solicitar una cita llamando al 506-6100

Acudir el día asignado para retirar el cheque.

¿Y el CEPANIM? El pago que llega en junio

A diferencia del Cepadem el Cepanim corresponde al pago de intereses por mora de ese mismo beneficio, una deuda histórica que el Estado busca saldar.

Este pago:

- Se realizará desde junio de 2026

- Será entregado a jubilados, pensionados y herederos

- Se hará mediante certificados negociables

Es importante destacar que quienes ya cobraron el Cepadem deben esperar el proceso del Cepanim, mientras que quienes no lo han retirado deben primero regularizar su situación.

