¿Te toca el Cepanim en junio? Esto debes saber si aún no cobraste el Cepadem

El anuncio del pago del Cepanim a partir de junio de 2026 ha reactivado las dudas entre jubilados, pensionados y sus familiares, especialmente entre quienes aún no han retirado el Cepadem, un beneficio pendiente desde hace años.Las autoridades han sido claras: ambos pagos están relacionados, pero no son lo mismo, y es importante conocer en qué situación se encuentra cada beneficiario.<b>¿Qué pasa si no ha retirado el Cepadem?</b>El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> mantiene habilitado un listado de personas que aún no han retirado su Cepadem, pese a que este pago ya fue emitido en años anteriores.<b>Esto significa que:</b>- El dinero no se pierde, pero sigue pendiente de retiro- Solo podrán cobrar quienes aparezcan en el listado oficial- El trámite debe completarse antes de avanzar en otros procesos relacionadosEl Cepadem corresponde a pagos ya reconocidos por la devolución de la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre 1972 y 1983, pero que en muchos casos no fue cobrada por los beneficiarios o sus herederos.