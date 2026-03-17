Cepanim desata crisis: jubilados denuncian trabas para cobrar en Panamá

Lo que prometía ser un alivio económico para los adultos mayores amenaza con converse en un conflicto entre jubilados y el gobierno. El tan esperado pago del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) ha destapado un nuevo foco de indignación entre los jubilados, quienes denuncian que el proceso está lleno de obstáculos que amenazan con dejar a cientos sin el dinero que les pertenece por derecho.

La promesa oficial de comenzar los desembolsos en junio de este año no alcanzará a todos. Lejos de un pago generalizado, los jubilados se enfrentan a un escenario distinto, ya que algunos no saben cuándo cobrarán, otros desconocen el monto que les corresponde, y un grupo importante ha quedado al margen por no poder superar la barrera digital impuesta para la inscripción.

Héctor Ávila, directivo de la Coordinadora de Jubilados Fecha, lanzó una alerta máxima. “No es justo que cada día que pasa nos encontremos con un nuevo obstáculo para cobrar un dinero que por ley nos corresponde. Primero dijeron que era en junio para todos, “y ahora resulta que será por grupos, además y hay compañeros que ni siquiera han podido inscribirse en el sistema digital y esto no es justo”, sentenció Ávila, reflejando la desesperación del sector.

El principal dolor de cabeza es el nuevo sistema de registro digital, una plataforma que se ha convertido en un “muro infranqueable” para algunos adultos mayores.

La falta de conocimiento tecnológico y, más grave aún, la ausencia de conectividad a internet en amplias regiones del país, auguran una exclusión masiva.

El diputado Javier Sucre, quien impulsó la ley que da vida al Cepanim, elevó el tono de la denuncia y exigió al gobierno una solución a las inquietudes de los jubilados.

“Esto no es justicia, no se puede pagar a un grupo y a otro no, cuando la ley establece un derecho universal. El Ministerio de Economía y Finanzas debe buscar los fondos de inmediato y cumplir con su responsabilidad”, exigió el parlamentario.

Sucre fue tajante al describir la gravedad de la situación: “El sistema digital ha complicado la vida a quienes no manejan la tecnología, y hay cientos de jubilados en áreas rurales sin acceso a internet. Lo más probable es que se queden sin cobrar el fruto de su esfuerzo de toda una vida”, aseguró.

Sucre hizo un llamado al Ejecutivo: “Le recomendamos al gobierno que haga los ajustes necesarios y pague de inmediato. No le compliquen más la vida a los jubilados. Muchos están enfermos y con una edad avanzada y lo que no tienen es tiempo para esperar”.

El Cepanim corresponde al pago de los intereses acumulados por mora en el pago de los décimos terceros meses que se les adeudaban a jubilados y pensionados en Panamá. El beneficio está dirigido a jubilados, pensionados y herederos con derecho al mismo.

La ley establece un orden de prioridad para el pago: en primer lugar, corresponde al cónyuge sobreviviente que no esté separado o divorciado, o al conviviente en unión de hecho debidamente comprobada.